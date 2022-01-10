Два человека погибли на пожаре в Княгининском районе Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Два человека погибли на пожаре в Княгининском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, вызов на пожар в частном доме в селе Спешнево поступил в 18:50 5 февраля по номеру 112.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений по адресу возгорания (ул. Мира, 81), здание горело на площади 54 кв.м. Возгорание потушили только к 23:15.

На пепелище были обнаружены тела 2-летнего мужчины и 58-летней женщины.

Предварительно, причиной пожара рассматривается нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.