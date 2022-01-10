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Общество

Благотворительные лотереи в пользу фонда помощи детям с расстройством аутистического спектра проходят на Нижегородской ярмарке

06 февраля 2022 10:46  [64] Общество
фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Благотворительные лотереи в пользу фонда помощи детям с расстройством аутистического спектра "Время РАСсвета" проходят на V международной выставке искусств "АРТ МИР", которая открылась на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили организаторы.

Акция продлится до 12 февраля. Первая лотерея состоялась на вернисаже 4 февраля. Первый заместитель исполнительного директора Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе Екатерина Никитина и руководитель фонда "Время РАСсвета" Екатерина Ферапонтова поблагодарили организаторов выставки за создание такого многопланового пространства и отметили, как важно, когда культурные проекты не забывают о тех, кто нуждается в помощи.

Принять участие в лотерее может любой желающий в дни работы выставки "АРТ МИР" - до 12 февраля. Для этого нужно приобрести лотерейный билет на входе в павильон №2 Нижегородской ярмарки.

Розыгрыш призов – работ художников-участников "АРТ МИР" – будет проводиться онлайн в Instagram-аккаунте выставки @mirarta_2022. Финал лотереи пройдет 13 февраля на выставке "АРТ МИР".

Собранные средства помогут в реализации проекта фонда "Время РАСсвета" "Уроки доброты". Его основная задача - донести в простой и понятной форме до школьников и студентов информацию об аутизме.

Проект начал реализовываться в октябре 2021 года. Уже проведено более 60 уроков в школах и Приволжском медицинском университете (ПИМУ), охват аудитории составил более 1 тыс. человек. В 2022 году планируется провести не менее 300 уроков. Есть планы масштабировать проект в рамках города и в перспективе - в рамках области.

Узнать подробнее о проекте и поддержать его можно на портале "Нижний 800".

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Теги:
Благотворительность
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