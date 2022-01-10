Благотворительный концертный тур Дмитрия Певцова пройдёт в Нижегородской области Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Благотворительный концертный тур Дмитрия Певцова "Музыкальные шедевры советского кино" пройдёт в Нижегородской области. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Время помогать".

Собранные от продажи билетов средства, за исключением фактически понесенных расходов на мероприятия, планируется направить на благотворительную программу фонда "Помощь детям Донбасса".

В Нижегородской области 2 марта планируются выступления в ДК ГАЗ Нижнего Новгорода, 3 марта - в театре драмы Дзержинска, 4 марта - в ДК "Ритм" Арзамаса. Отмечается, что билеты можно оплатить в том числе и "Пушкинской картой".

Согласно информации, в мае 2021 года благотворительный фонд "Время помогать" при поддержке администрации Нижнего Новгорода в рамках проекта "Помощь детям Донбасса" организовали для 57 детей и их родителей, проживающих в Горловке (ДНР) экскурсию в столицу Приволжья, средства на поездку были собраны на концертах. В этом году по результатам концертного тура также планируются подобные поездки для детей, пострадавших от военных действий.