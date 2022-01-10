Новую лесопожарную технику закупят в рамках подготовки к пожароопасному сезону Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Новую лесопожарную технику закупят в рамках подготовки к пожароопасному сезону в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства регионаю

Согласно информации, подготовка к предстоящему пожароопасному сезону уже началась и по региональному проекту "Сохранение лесов", реализуемого в рамках нацпроекта "Экология", выделено 18,9 млн рублей на приобретение новой лесопожарной техники. Оборудование поступит на вооружение лесопожарных станций Нижегородской области весной.

Согласно информации, метеорологи прогнозируют тёплое лето, а значит, по оценке министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьёва, вероятность пожаров в лесных массивах увеличится.

"Подведомственными региональному министерству учреждениями организована процедура закупки новой лесопожарной техники. Планируется приобрети бульдозер для сооружения противопожарных барьеров – минерализованных полос, а также трал для транспортировки тяжёлой и специальной техники", - подчеркнул чиновник.

Отмечается, что благодаря спецтехнике в 2021 году 93% лесных пожаров было ликвидировано в течение первых суток со дня обнаружения. Всего на территории лесного фонда региона в 2021 году зарегистрировано 98 лесных пожаров.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года специалисты регионального Минлесхоза разработали 35 планов тушения возгораний на территории 35 лесничеств. Готовится сводный план по Нижегородский области. Документ будет представлен на утверждение губернатору Глебу Никитину.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевыми целями нацпроекта являются эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленные на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.