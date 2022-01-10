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Общество

Потепление до +3° ожидается в Нижегородской области на этой неделе

07 февраля 2022 09:18  [246] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Потепление до +3° ожидается в Нижегородской области на этой неделе.

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня ожидается переменная облачность, -1..+1°, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег.

Во вторник ожидается также небольшой снег, местами дымка. Ночью температура воздуха будет составлять 0..-2°, а днем повысится до отметки в +1..+3°. Примерно такая же погода будет и 9 февраля.

10 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -2..-4°, днем -1..+1°.

Ближе к концу недели - 11 февраля в Нижегородской области будет сильный туман. Ночью и днем 0..+2°.

К выходным в регионе ожидается сильный снег, но температура воздуха при этом будет колебаться в пределах -1..+1°.

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