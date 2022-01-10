Проектирование двух газопроводов в северных районах Нижегородской области начнется в этом году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Проектирование двух межпоселковых газопроводов в северных районах Нижегородской области начнется в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Газпром Газораспределение Нижний Новгород".

Согласно информации, в этом году стартуют проектно-изыскательские работы для сооружения межпоселковых газопроводов от г. Шахунья до р.п. Тоншаево длиной 32,1 км и от р.п. Тонкино до р.п. Шаранга длиной 24,5 км.

Кроме этого, параллельно планируется начать проектирование внутрипоселковых газопроводов в рабочих посёлках Тоншаево и Шаранге длиной 17 км и 4 км соответственно.

В пресс-службе отметили, что завершить проектирование всех газопроводов планируется в 2023 году, а закончить само строительство – в 2025 году. Новые газовые сети позволят газифицировать более 400 домовладений, а также 5 котельных.

Ранее Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы. Она предусматривает строительство 26 объектов газификации при инвестировании средств ПАО "Газпром" в объеме 14,7 млрд рублей. Средства региона составят 1,7 млрд рублей. К обязательствам Нижегородской области относится подготовка 3 675 потребителей к приему газа и газификация 25 котельных. Прежде всего программа предусматривает газификацию северных районов области.