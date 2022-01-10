Строительство вышек сотовой предложено запретить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство антенных опор, мачт и вышек сотовой связи предложено запретить в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно из проекта поправок в положение о порядке размещения объектов на государственных и муниципальных землях, размещенного на сайте правительства Нижегородской области.

Согласно информации, инициатором данного запрета выступила городская администрация. В мэрии напомнили, что на данный момент правил размещения вышек не существует, а их установка нарушает требования к застройке населенных пунктов, однако при выдаче разрешений на строительство этот факт не учитывается.

В администрации отметили, что возведение вышек ухудшает архитектурный облик города, а также создает визуальный шум. Кроме того, станции негативно влияют на среду проживания и здоровье людей.

Также в документе отмечается, что за последние несколько лет в Нижнем Новгороде было построено 166 опор для размещения сетей наружного освещения и базовых станций операторов, на которые жители пожаловались 34 раза. Нижегородцы указывали на вредное излучение от оборудования сотовой связи и незаконность его установки.