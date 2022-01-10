Более 2500 сотрудников нижегородских предприятий обучено принципам бережливого производства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 2 500 сотрудников нижегородских предприятий прошло обучение базовому применению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда" (по данным на конец 2021 года). Об этом сообщили в региональном правительстве.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, число обученных сотрудников - один из ключевых показателей нацпроекта "Производительность труда".

"Инструменты нацпроекта сосредоточены на создании культуры бережливого производства, которая повышает конкурентоспособность компаний, их прибыль и экспортный потенциал. Внедрением производственной системы на предприятиях занимаются специалисты Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК). Важная часть работы экспертов – обучение персонала. Сотрудников обучают системе 5С, разбору производственных процессов на составляющие, картированию, стандартизации работы и быстрой переналадке оборудования. Затем на пилотном участке эксперты помогают работникам закрепить свои знания на практике. После этого они смогут продолжить внедрение бережливых технологий на других участках производства уже самостоятельно. На сегодняшний день в регионе обучено 2 518 человек - это в два раза больше, чем предусмотрено по плану для Нижегородской области в рамках нацпроекта "Производительность труда", - рассказал Максим Черкасов.

Как отметил министр, культура бережливого производства предполагает, что инструментами производственной системы владеют все сотрудники компании.

"Для этого эксперты РЦК и ФЦК готовят на предприятиях участниках-нацпроекта внутренних тренеров, которые постепенно обучают всю команду предприятия. На сегодняшний день в Нижегородской области уже подготовлено 84 внутренних тренера", - уточнил министр.

Напомним, Нижегородская область перевыполнила план по количеству компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" более чем на 70% и занимает первое место в стране по этому показателю. При установленном плановом значении в 98 компаний сейчас в регионе 169 предприятий внедряют инструменты бережливого производства.

Ранее сообщалось, что нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта — обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда2 началась в 2019 году.