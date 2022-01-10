Купить поддержанные автомобили из США в компании "Марлин"

Американские автомобили прошли проверку временем на мощность и надежность. Сейчас у каждого американца почти с самого рождения есть собственный автомобиль. Также авто одно из самых популярных средств передвижения в этой стране. Так что рекомендуем вам обратить внимание на американские марки машин, ведь они отвечают самым высоким требованиям качества.

Если бы вы хотели купить бу авто из США в Беларуси, сделать это можно через компанию Marlinshipping. Наша компания работает в этой нише давно и успела зарекомендовать себя как одна из самых надежных. С вами будет работать персональный менеджер, который оперативно решит все вопросы.

Клиенты, которые покупают автомобили у нас, довольны их качеством. Мы предлагаем проверенные автомобили в отличном состоянии из портов Нью-Йорка и лучших американских аукционов.

Особенности нашей компании

Мы готовы сделать для вас не только перевозку автомобилей. У нас есть еще возможность проводить аукционы, мы оформляем все необходимые документы и доставим автомобиль к вам в полном порядке.

Помимо Нью-Йорка, мы можем доставить машины из Майами, Хьюстона, Лос-Анджелеса, Аляски и других городов Америки.

Американские марки автомобилей обычно выпускаются с большим двигателем, который может вместить большое количество топлива. Наиболее часто встречаются здесь пикапы и седаны. Они подойдут для загородной езды и по бездорожью.

Америка большая страна, поэтому нередко американцам приходиться преодолевать большие расстояния. Может помочь в этом хорошая машина.

Несмотря на то, что вокруг американских машин много мифов, они по-прежнему занимают лидирующую нишу по своему качеству. Они хорошо оснащены и не уступают другим маркам.

Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на то, что:

все сделки будут застрахованы;

мы предоставим полные фотоотчеты;

на всех этапах сделки будет сопровождение.

Наши преимущества

Нас выбирают, потому что мы: предлагаем круглосуточную поддержку, проверяем и страхуем автомобили, есть лицензии на всех аукционах.

Наши менеджеры ответственно работают со всеми документами. Они предоставят вам все необходимые отчеты.

На нашем сайте marlinshipping.by вы сможете проследить доставку авто.

Если вы еще сомневаетесь, стоит ли покупать бу машину из Америки, спешим развеять ваши сомнения – конечно, стоит! Наша компания «Марлин» надежная, мы работаем на результат. Главная наша задача, чтобы клиент был доволен.

Приглашаем вас воспользоваться нашими услугами! Узнать больше можно на нашем сайте marlinshipping.by.

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