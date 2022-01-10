Межрегиональный IT-хакатон "IT-skills" пройдёт в Сарове Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Межрегиональный IT-хакатон "IT-skills" пройдёт с 9 по 11 февраля на базе детского технопарка "Кванториум Саров" в рамках нацпроекта "Образование". Об этом рассказали в министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.

Школьники со всей России смогут погрузиться в процессы разработки и развития современных информационных систем и технологий посредством решения реальных производственных задач.

Победители будут определены в номинациях: "Лучший IT-продукт" и "Лучшая мобильная разработка".

Участники будут работать над пятью треками:

1) ЭДЕМ (АО "Технопарк "Саров"). Участники данного трека будут создавать IT-продукт, направленный на развитие комплекса "ЭДЕМ", который формирует качество внутренней среды помещений: регулирует важнейшие параметры микроклимата, включающие температуру, влажность, состав воздуха, а также аудиовизуальный фон.

2) Глобал-test (ООО Глобалтест). Создание продукта для сопровождения научно-технических исследований в области измерений параметров движения и механических нагрузок.

3) Web-разработки (АО "Телефонная компания Сарова"). Разработка информационных технологий взаимодействия оператора с абонентами.

4) Умное ЖКХ (АО "РАСУ" РУСАТОМ Автоматизированные системы управления). Разработка информационных продуктов для организации взаимодействия жильцов многоквартирных домов.

5) Computervision (ФГУП "РФЯЦ–ВНИИЭФ"). Создание системы биометрического компьютерного зрения для ограничения доступа. Программа, ограничивающая доступ к компьютеру по лицу с помощью веб-камеры.

Напомним, нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Нацпроект включает в себя 7 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребёнка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальные лифты для каждого", "Социальная активность", "Патриотическое воспитание".