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Общество

Более 10 больниц закрыто на карантин в Нижегородской области

07 февраля 2022 14:36  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

По данным на 7 февраля, более 10 больниц и отделений полностью закрыто на карантин в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, карантин введен в 13 больницах и отделениях Нижегородской области.

Список больниц и отделений, закрытых на карантин: 

- 5 отделений Нижегородской областной психиатрической больницы № 1 им.Кащенко

- 2 отделения клинической психиатрической больницы № 1

- 2 отделения Дзержинского психоневрологического диспансера

- терапевтическое отделение городской клинической больницы № 10 Канавинского района Нижнего Новгорода

- отделение Дзержинского госпиталя ветеранов войн им. Самарина

- отделение Выксунской ЦРБ

- отделение психиатрической больницы № 2 Нижнего Новгорода

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом.

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Теги:
больницы Коронавирус
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