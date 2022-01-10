Более 10 больниц закрыто на карантин в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

По данным на 7 февраля, более 10 больниц и отделений полностью закрыто на карантин в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, карантин введен в 13 больницах и отделениях Нижегородской области.

Список больниц и отделений, закрытых на карантин:

- 5 отделений Нижегородской областной психиатрической больницы № 1 им.Кащенко

- 2 отделения клинической психиатрической больницы № 1

- 2 отделения Дзержинского психоневрологического диспансера

- терапевтическое отделение городской клинической больницы № 10 Канавинского района Нижнего Новгорода

- отделение Дзержинского госпиталя ветеранов войн им. Самарина

- отделение Выксунской ЦРБ

- отделение психиатрической больницы № 2 Нижнего Новгорода

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом.