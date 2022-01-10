Более 10 больниц закрыто на карантин в Нижегородской области

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По данным на 7 февраля, более 10 больниц и отделений полностью закрыто на карантин в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, карантин введен в 13 больницах и отделениях Нижегородской области.
Список больниц и отделений, закрытых на карантин:
- 5 отделений Нижегородской областной психиатрической больницы № 1 им.Кащенко
- 2 отделения клинической психиатрической больницы № 1
- 2 отделения Дзержинского психоневрологического диспансера
- терапевтическое отделение городской клинической больницы № 10 Канавинского района Нижнего Новгорода
- отделение Дзержинского госпиталя ветеранов войн им. Самарина
- отделение Выксунской ЦРБ
- отделение психиатрической больницы № 2 Нижнего Новгорода
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом.
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