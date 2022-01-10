Выбор оптимальной программы для чтения PDF

При хранении изображений с текстами лучше всего отдавать предпочтение формату типа PDF. Всего в одном подобном файле одновременно располагаются всевозможные документы. Таким расширением удобно пользоваться и в случае передачи официальных данных. Все потому, что:

обеспечивается предельно надежная защита;

имеется возможность создания электронной подписи на передаваемых страницах.

Обозначенный формат без труда открывается через браузер, а с помощью специальной программы по чтению существенно упрощается навигация. Теперь открывается возможность для комментариев, правок. Детальнее все подробности изложены на https://soft-windows10.ru/programma-dlya-chteniya-pdf.php, под Виндовс 10 подобран лучший софт, представленный 15 оптимальными решениями.

Из особенностей

Если говорить о компании Adobe, она известна предпочтительно в монтаже и графическом дизайне. Специализируется на создании качественного софта под файлы ПДФ. Если говорить о базовой версии по утилите, она уместна лишь для просмотра документов. Из преимуществ определены следующие моменты:

доступная навигация из-за моментального перехода на страницу с вводимым номером;

доступность по комментированию, чтению, подписанию файлов;

популярность программы, предназначенной для чтения PDF, привела к наличию перевода по многим языкам, русский не является тому исключением;

с помощью вкладок несколько бумаг открывается одновременно.

Существует и целых ряд нюансов. Прежде всего, следует отметить большие объемы дистрибутива. Одновременно с ридером типа PDF автоматически устанавливается дополнительный антивирус. Но если требуется, он может отключаться. Если рассматривать детальнее Acrobat Reader бесплатного действия, она сильно ограничена в предоставляемых возможностях. Для получения полного и беспрепятственного доступа к действующему функционалу не обойтись без установки платной версии.

Программу с уверенностью можно назвать универсальной и широко используемой. Ей всегда найдется место в пределах рабочего и домашнего компьютера. Бесспорный плюс заключается в широком доступе по функционалу, простоте освоения даже новичками.

В очередной раз следует подчеркнуть русификацию предлагаемого софта, благодаря чему интерфейс остается предельно понятным и доступным. Что касается установочного файла, он занимает не больше 20 МВ. При распаковке приложения стандартно не возникает каких-либо сложностей, даже если устройство эксплуатируемое устройство располагает жестким диском минимальных объемов.

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