Модуль зажигания ACDelco

Модуль зажигания Эйси Делко пользуется популярностью среди специалистов. Катушку выбирают многие и связано это с тем, что она позволяет преобразовывать низковольтное напряжение в высоковольтное.

Описание

ACDelco – катушка зажигания, которая проводить преобразование в цепи зажигания авто. С ее помощью можно стабилизировать заряд аккумуляторной батареи в процессе работы. Что касается провода обмотки, то его изготавливают по уникальной технологии и из электротехнической меди. Этот материал выбран не просто так. Все дело в том, что медь – материал долговечный и обладает высокой устойчивостью к различным видам замыкания.

Катушки зажигания могут выйти из строя и если подобные изменения произошли, то нужно произвести замену в срочном порядке.

Основные преимущества

У ACDelco немало преимуществ. Те, кто использует их, с уверенностью заявляют, что лучше данных модулей зажигания нет. Мы не будем перечислять все преимущества и обратим внимание на основные. К ним можно отнести:

Уникальное покрытие, которое позволяет предотвратить коррозию и порчу модуля. Наличие медного сердечника. Он необходим для того, чтобы обеспечить теплопередачу и продлить срок службы. Добиться такого результата удалось благодаря высокой теплопроводности меди. К тому же, медь не дает сердечнику нагреваться и в процессе работы поддерживается оптимальная температура. Подобный подход хорош тем, что модуль зажигания может прослужить долгое время, и на поверхности не будет образовываться нагар. Оболочку изготавливают из никель-хромового сплава. Она нужна для того, чтобы предотвратить коррозию, которая может образоваться на центральном электроде. Наличие ребристого керамического изолятора. Он устанавливается для того, чтобы предотвратить искровой разряд. Использование цельного резистора. Изготавливают цельный резистор по уникальной технологии. При высоких температурах происходить спекание. В нем также устанавливается газонепроницаемый уплотнитель, который изготавливают из стекловолокна. Нужен он для того, чтобы подавлять радиопомехи, которые обычно возникают в процессе работы мотора. К тому же, таким образом удается отрегулировать разряд свечи и защитить от дополнительных нагрузок.

Многие водители предпочитают чистить старые свечи, а не приобретать новые. Но это неправильно. Специалисты советуют проводить полноценную замену. Все дело в том, что старые свечи могут быть сильно повреждены, что скажется на работе двигателя.

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