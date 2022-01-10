НГИАМЗ вошел в Ассоциацию этнографических музеев России Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) вошел в Ассоциацию этнографических музеев России, которая была создана при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 4 февраля в онлайн-формате состоялась первая конференция Ассоциации этнографических музеев России, участниками которой стали представители более 30 российских музеев.

Статс-секретарь-замминистра культуры России Алла Манилова отметила, что Ассоциация позволит учреждениям наладить взаимодействие и совместно планировать межмузейную деятельность, а также проектную и научную работу.

Генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов рассказал, что пристальное внимание к этнографии это большой и очень важный шаг. Также он отметил, что для НГИАМЗ большая честь оказаться среди музеев, состоящих в Ассоциации, совместная работа с ними даст толчок развитию этнографического направления музейной деятельности.

Также в рамках онлайн-конференции были определены конкретные задачи Ассоциации. Организация будет отвечать за выстраивание взаимоотношений между центральными и региональными музеями, содействие в обучении музейных специалистов и сотрудничество в исследовательской, учетно-хранительской, экспозиционной, культурно-просветительской, экспедиционной и собирательской деятельности.

Развитие профессионального взаимодействия в цифровом пространстве также является одной из важных задач Ассоциации. Для ее реализации планируется создание информационной площадки, базирующейся на сайте Русского этнографического музея.