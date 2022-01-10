Многопрофильная клиника "Панорама Мед" - высокое качество услуг

В клинике "Панорама Мед" в Красном Селе вы можете сдать любые анализы. Например, это анализы крови, микробиологические исследования, гистологические, гормональные исследования, анализы мочи и многое другое.

Наша клиника работает в Ленинградской области довольно давно. Она многопрофильная и предлагает широкий круг услуг. У нас можно не только сдать анализы, но и пройти курс лечения, найти своего семейного врача, получить медицинскую помощь на дому.

Медицинский центр "Панорама Мед" оборудован всем необходимым, чтобы оказать качественные услуги. Мы уверены, у вас останутся приятные впечатления от посещения нашей клиники. Вам понравится получать лечение у нас.

Подробнее о нас

Познакомиться со всем спектром услуг и записаться на прием вы можете на нашем сайте panoramamed.ru. У нас вас ждут квалифицированные врачи, которые всегда готовы помочь.

Мы готовы лечить целый ряд заболеваний. Это аллергические, гастроэнтерологические, гинекологические, неврологические болезни. Также мы занимаемся лечением онкологии.

Большое направление нашей работы – это педиатрия. Для детей есть специальные врачи, которые помогут в лечении детских заболеваний.

Еще у нас работает:

стоматологический кабинет;

хирургический кабинет;

выдаем справки и больничные.

Главные принципы нашей компании: высокий профессионализм, ответственность. Мы искренне хотим видеть наших пациентов здоровыми.

У нас очень хорошая материально-техническая база. Есть комплекс рентгенодиагностики, аппараты для реабилитации, ультразвуковые аппараты, японская медицинская аппаратура и многое другое.

"Панорама Мед" – это великолепное качество услуг, высококлассный сервис, квалифицированные и компетентные врачи.

Наши преимущества

Плюсов и достоинств у нашей компании очень много.

Прежде всего, это большое количество направлений. Мы оказываем услуги по 50 направлениям медицины. У нас есть и мануальные терапевты и иглорефлексотерапевты.

Лабораторную диагностику мы оказываем оперативно и надежно. Результаты анализов будут готовы очень быстро.

У нас есть не только платные услуги, но и по полисам ДМС. Поэтому мы всегда рады сотрудничеству со страховыми компаниями и юридическими лицами.

Наш центр "Панорама Мед" стал единственным крупным центром в Красном Селе, который предоставляет широкий круг услуг.

Приглашаем вас посетить нашу клинику! Мы поможем всегда!

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