Глеб Никитин: "Пусть желание открывать и познавать новое не исчезает, и рядом всегда будут единомышленники" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем российской науки.

По его словам, почти 300 лет назад было принято решение о формировании Российской академии наук. Это стало не просто стимулом к созданию уникальной интеллектуальной среды, но и полностью изменило историю страны.

"Многие поколения талантливых ученых способствовали развитию экономики России, повышению благосостояния граждан, укреплению обороноспособности нашего Отечества. Мы по праву гордимся великими именами, прославившими российскую науку, и ощущаем свою ответственность в деле сохранения и приумножения их наследия", - отметил он.

"Путь ученого сложен и увлекателен. Это одна из наиболее творческих профессий, требующих постоянного вдохновения. Среди людей науки очень много талантливых и неравнодушных людей, настоящих лидеров, способных вести за собой других. Сильные научные школы сложились в Нижегородской области. Исследователям, работающим в регионе, удалось не только сохранить колоссальный потенциал, заложенный в прошлые годы, но и создать новые направления развития. Нижегородская область традиционно входит в число регионов-лидеров по числу специалистов, занятых научными исследованиями, и объему выделяемого на научные разработки финансирования", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.

"Именно наша область стала одним из первых регионов, где был создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Поддержаны предложения по созданию на нашей территории ИНТЦ "Квантовая долина" и IT-кампуса. Нижегородские вузы активно участвуют в различных программах и конкурсах, получая признание и новые возможности. В профессиональный праздник желаю вам новых успехов и достижений! Пусть желание открывать и познавать новое не исчезает, и рядом всегда будут единомышленники", - резюмировал он.