Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 февраля 2022 08:50  [2] Глеб Никитин: "Пусть желание открывать и познавать новое не исчезает, и рядом всегда будут единомышленники"
07 февраля 2022 19:19  [302] Инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала АО "Корунд-системы" на 600 тыс. рублей
07 февраля 2022 18:55  [373] Горячая линия по обезболиванию работает в Нижегородской области
07 февраля 2022 18:44  [328] Рост вызовов в службу "112" отмечен в Нижегородской области
07 февраля 2022 18:25  [312] Более 130 детей уже вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области
07 февраля 2022 17:40  [330] Расписавшего остановку хулигана задержали в Советском районе
07 февраля 2022 17:16  [228] НГИАМЗ вошел в Ассоциацию этнографических музеев России
07 февраля 2022 17:02  [235] "Дачную амнистию" продлили до 1 марта 2031 года
07 февраля 2022 16:12  [536] Школы Нижнего Новгорода пока не планируется переводить на дистант
07 февраля 2022 15:53  [254] Гонки ездовых собак прошли в Володарском районе
Общество

Глеб Никитин: "Пусть желание открывать и познавать новое не исчезает, и рядом всегда будут единомышленники"

08 февраля 2022 08:50  [2] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем российской науки.

По его словам, почти 300 лет назад было принято решение о формировании Российской академии наук. Это стало не просто стимулом к созданию уникальной интеллектуальной среды, но и полностью изменило историю страны.

"Многие поколения талантливых ученых способствовали развитию экономики России, повышению благосостояния граждан, укреплению обороноспособности нашего Отечества. Мы по праву гордимся великими именами, прославившими российскую науку, и ощущаем свою ответственность в деле сохранения и приумножения их наследия", - отметил он.

"Путь ученого сложен и увлекателен. Это одна из наиболее творческих профессий, требующих постоянного вдохновения. Среди людей науки очень много талантливых и неравнодушных людей, настоящих лидеров, способных вести за собой других. Сильные научные школы сложились в Нижегородской области. Исследователям, работающим в регионе, удалось не только сохранить колоссальный потенциал, заложенный в прошлые годы, но и создать новые направления развития. Нижегородская область традиционно входит в число регионов-лидеров по числу специалистов, занятых научными исследованиями, и объему выделяемого на научные разработки финансирования", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.

"Именно наша область стала одним из первых регионов, где был создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Поддержаны предложения по созданию на нашей территории ИНТЦ "Квантовая долина" и IT-кампуса. Нижегородские вузы активно участвуют в различных программах и конкурсах, получая признание и новые возможности. В профессиональный праздник желаю вам новых успехов и достижений! Пусть желание открывать и познавать новое не исчезает, и рядом всегда будут единомышленники", - резюмировал он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph