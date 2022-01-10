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Общество

Искусственный интеллект будет считать показания счетчиков воды в Нижегородской области

08 февраля 2022 11:46  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Искусственный интеллект будет считать показания счетчиков воды в Нижегородской области. Об этом сообщили в АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, на сайте компании запущена в тестовом режиме система по сбору и обработке информации показаний приборов учета холодной и горячей воды, разработанная Центром искусственного интеллекта "Горький".

Отмечается, что теперь для передачи показаний жителям Нижнего Новгорода и Кстовского района не нужно вручную переписывать данные. Достаточно сфотографировать счетчик и загрузить фотографию в личном кабинете.

По словам директора по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал" Александра Ермольчева, одна из целей цифровизации на ресурсоснабжающем предприятии - максимально удобное для абонента взаимодействие, высокий уровень сервиса.

"Так внедрение нового личного кабинета позволило нашим абонентам получать услуги водоканала онлайн, без посещения офисов предприятия. Запуск искусственного интеллекта для считывания показаний счетчиков значительно упрощает передачу информации, необходимой для расчета платежей", - отметил он.

Известно, что разработанная система позволяет считать данные на изображении любой ориентации – цифры могут быть под любым углом относительно горизонтальной оси. Работу системы обеспечивают технологии искусственного интеллекта. Тестирование разработки доказало, что система высокоточная – распознает данные, даже если фотография с повреждениями или недостаточной информацией.

В свою очередь руководитель центра искусственного интеллекта "Горький" Евгений Федосеев отметил, что новые технологии на основе искусственного интеллекта заметно упрощают повседневную жизнь.

Напомним, для регистрации в личном кабинете на сайте водоканала необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счет или договор по нежилому помещению. Кроме того, сервисом предусмотрена возможность управлять сразу несколькими счетами, что позволяет передавать данные и проводить оплату, например, за пожилых родственников.

 

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Теги:
Водоканал
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