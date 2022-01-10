История Израиля богатая и разнообразная. На территории станы есть не только исторические памятники и уникальные архитектурные строения, но и удивительная природа. Согласитесь, приятно погрузиться в умиротворяющую атмосферу, взглянуть на красивейшие водопады, побывать на самом соленом море и прогуляться по каньонам. Далеко не каждое государство может похвастаться интересной историей и показать туристам красивейшие места.
Экскурсии по Израилю из Ашдода позволят увидеть уникальные места. Наверное, каждый уголок этой страны окутан тайной. Чтобы ее разгадать, нужно прогуляться по узким улочкам и посетить самые знаменитые достопримечательности. В Израиль приезжают не только паломники, но и стандартные путешественники, которые хотят познакомиться с историей этого государства поближе.
Израиль – маленькая страна. Но это не значит, что туристы не найдут тут ничего интересного. Таких мест очень много и все они заслуживают внимания. Чтобы не потеряться и посмотреть, действительно, важные места, стоит обратиться за помощью гидов, которые предложат необычные маршруты.
Мы уже говорили, что Израиль богат на достопримечательности. Конечно, если человек приехал на несколько дней, то изучить все не получится. Обратить внимание стоит на следующие:
1. Стена плача
Стена Плача – главная святыня Иерусалима. Нет такого иудея, который бы с этим не согласился.
Построена стена была примерно в 37-м году до нашей эры. На первых порах сооружение носило оборонительный характер. Позже местные жители стали приходить к ней для того, чтобы выразить свою скорбь.
Гиды приводят сюда туристов не просто так. С этим местом связано огромное количество традиций. Кто-то приезжает сюда, чтобы совершить молитву и обратиться к Богу. А кто-то оставляет записки. Их можно оставить в небольших расщелинах.
2. Масличная гора
Масличную гору назвали не просто так. Тут растет огромное количество оливковых деревьев. Если человек не решил, что ему посмотреть в Израиле, то приехать стоит именно сюда.
Далеко не все поднимаются на вершину горы. Многие предпочитают любоваться прекрасными видами с подножья.
3. Башня Давида
Крепость была построена более 3-х тысяч лет назад. В те далекие времена она выполняла роль укрепления. Захватчики сменялись, но крепость так и была оборонительным укреплением.
К большому сожалению, сохранить всю крепость не удалось. Туристы могут посмотреть на две башни, которые сохранились. Одна башня и носит название «Башня Давида».* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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