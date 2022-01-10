Экскурсии по Израилю из Ашдода

История Израиля богатая и разнообразная. На территории станы есть не только исторические памятники и уникальные архитектурные строения, но и удивительная природа. Согласитесь, приятно погрузиться в умиротворяющую атмосферу, взглянуть на красивейшие водопады, побывать на самом соленом море и прогуляться по каньонам. Далеко не каждое государство может похвастаться интересной историей и показать туристам красивейшие места.

Израиль – уникальное государство с богатой историей

Экскурсии по Израилю из Ашдода позволят увидеть уникальные места. Наверное, каждый уголок этой страны окутан тайной. Чтобы ее разгадать, нужно прогуляться по узким улочкам и посетить самые знаменитые достопримечательности. В Израиль приезжают не только паломники, но и стандартные путешественники, которые хотят познакомиться с историей этого государства поближе.

Израиль – маленькая страна. Но это не значит, что туристы не найдут тут ничего интересного. Таких мест очень много и все они заслуживают внимания. Чтобы не потеряться и посмотреть, действительно, важные места, стоит обратиться за помощью гидов, которые предложат необычные маршруты.

Что посмотреть в Израиле?

Мы уже говорили, что Израиль богат на достопримечательности. Конечно, если человек приехал на несколько дней, то изучить все не получится. Обратить внимание стоит на следующие:

1. Стена плача

Стена Плача – главная святыня Иерусалима. Нет такого иудея, который бы с этим не согласился.

Построена стена была примерно в 37-м году до нашей эры. На первых порах сооружение носило оборонительный характер. Позже местные жители стали приходить к ней для того, чтобы выразить свою скорбь.

Гиды приводят сюда туристов не просто так. С этим местом связано огромное количество традиций. Кто-то приезжает сюда, чтобы совершить молитву и обратиться к Богу. А кто-то оставляет записки. Их можно оставить в небольших расщелинах.

2. Масличная гора

Масличную гору назвали не просто так. Тут растет огромное количество оливковых деревьев. Если человек не решил, что ему посмотреть в Израиле, то приехать стоит именно сюда.

Далеко не все поднимаются на вершину горы. Многие предпочитают любоваться прекрасными видами с подножья.

3. Башня Давида

Крепость была построена более 3-х тысяч лет назад. В те далекие времена она выполняла роль укрепления. Захватчики сменялись, но крепость так и была оборонительным укреплением.

К большому сожалению, сохранить всю крепость не удалось. Туристы могут посмотреть на две башни, которые сохранились. Одна башня и носит название «Башня Давида».

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