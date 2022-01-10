Блинную муку с высоким содержанием опасного токсина обнаружили в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов блинной муки нижегородского производителя обнаружил значительное превышение содержания опасного токсина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ходе лабораторных испытаний проб муки было выявлено, что они не соответствует по показателю безопасности по показателям микотоксинов: "Охратоксин A" и "Дезоксиниваленол".

Указанная продукция признана не отвечающей требованиям Техрегламента Таможенного Союза 015/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Производителя опасной блинной муки специалисты лаборатории не указывают.

Как пояснили с Россельхознадзоре, микотоксины — это вторичные метаболиты плесеней, обладающие токсичными, мутагенными и канцерогенными свойствами.

В настоящее время учёными зарегистрировано свыше 300 видов плесневых грибов, вырабатывающих более 400 токсичных веществ.

Ранее сообщалось, что некачественный пивоваренный ячмень выявили в Нижегородской области.