Блинную муку с высоким содержанием опасного токсина обнаружили в Нижегородской области

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Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов блинной муки нижегородского производителя обнаружил значительное превышение содержания опасного токсина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в ходе лабораторных испытаний проб муки было выявлено, что они не соответствует по показателю безопасности по показателям микотоксинов: "Охратоксин A" и "Дезоксиниваленол".
Указанная продукция признана не отвечающей требованиям Техрегламента Таможенного Союза 015/2011 "О безопасности пищевой продукции".
Производителя опасной блинной муки специалисты лаборатории не указывают.
Как пояснили с Россельхознадзоре, микотоксины — это вторичные метаболиты плесеней, обладающие токсичными, мутагенными и канцерогенными свойствами.
В настоящее время учёными зарегистрировано свыше 300 видов плесневых грибов, вырабатывающих более 400 токсичных веществ.
Ранее сообщалось, что некачественный пивоваренный ячмень выявили в Нижегородской области.
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