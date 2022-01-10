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Общество

Рабочее движение по части второго этапа М-12 во Владимирской области планируется открыть в конце 2022 года

08 февраля 2022 13:57  [136] Общество

Фото: Автодор

Председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко ознакомился с ходом работ на втором этапе М-12 во Владимирской области.

Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящее время на данном этапе будущей скоростной дороги ведутся работы на развязке с М-7 "Волга" на 91 км, на развязке с Р-132 "Золотое кольцо" (кольцевая автомобильная дорога федерального значения через Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Гусь-Хрустальный).

Кроме того, строители планируют уже в IV квартале 2022 года запустить рабочее движение по 17 из 37 км второго этапа М-12. Это позволит разгрузить дорожную сеть Владимирской области, в том числе переключить часть трафика с Южного обхода Владимира, уверены в "Автодоре".

По территории Владимирской области проходят 1, 2 и 3 этапы М-12 протяжённостью 219,4 км. На трёх этапах работает более 3 тысяч человек и 945 единиц техники.

"В этом году запустим еще движение по 22 км 0-го этапа М-12 в Московской области от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до А-108. Таким образом, автомобилисты смогут проехать в конце 2022 года по 39 км М-12", — отметил председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога протяжённостью 811 км объединит четыре агломерации - Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую - и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населенных пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
автодор Дороги м-12
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