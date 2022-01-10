Имущество нижегородской государственной автошколы выставлено на продажу за долги Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Имущество нижегородской государственной автошколы выставлено на продажу за долги. Об этом сообщается на сайте РТС-тендер.

Согласно информации, ТУ Росимущества в Нижегородской области проводит аукцион по продаже арестованного за долги имущества, а именно трех зданий и земельного участка по адресу Московское шоссе, д.302Е, ранее принадлежавших ФГАОУ ДПО "Нижегородский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства".

Сообщается, что на продажу выставлены: двухэтажное здание общей площадью 2447,2 кв.м., склад общей площадью 86,1 кв.м. и одноэтажное здание общей площадью 29,9 кв.м. Также продается учебный автодром площадью 64 787 кв.м.

Общая начальная цена составляет 75 млн рублей. Торги пройдут 15 марта.