Единый муниципальный центр спортивных объектов и "ГТО" создадут в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Единый муниципальный центр спортивных объектов и ВФСК "ГТО" создадут в Нижнем Новгороде. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил на своей странице в социальной сети.

По его словам, данный центр объединит все муниципальные открытые спортивные площадки на территории Нижнего Новгорода, в том числе воркаут-площадки и спортивные коробки.

"Планируем, что центр позволит не только унифицировать места для занятий спортом и сдачи ГТО, но и в дальнейшем именно он будет отвечать за развитие и модернизацию данных площадок. К тому же единая система сделает процесс сдачи нормативов более удобной и понятной для нижегородцев", - отметил Юрий Шалабаев.

Мэр города также добавил, что для подготовки к сдаче нормативов в районах города установлены 17 открытых воркаут-площадок с круглосуточным свободным доступом, в 2022 году откроются еще 16 таких площадок.

На данный момент на территории Нижнего Новгорода функционируют пять центров тестирования ВФСК ГТО, которые располагаются на базах спортивных школ:

ул.Арктическая д.7 (МБУ СШ "ДС "Заречье");

ул.Львовская 2Б (МБУ СШ ДС "Северная Звезда");

пр.Гагарина д.119В (МБУ СШ "Радий");

ул.Октябрьской Революции д.27 (МБУ СШ "Олимп");

ул.Ярошенко д.5А (МАУ "СШ "ДС "Юность").

Испытания проводятся в 219 местах тестирования, в которые входят спортивные объекты города, спортивные базы общеобразовательных школ, тиры ДОСААФ, объекты спортивных клубов. В 2021 году участие в испытаниях приняли участие 2 430 жителей города Нижнего Новгорода. Самыми активными участниками являются молодые люди в возрасте от 13 до 17 лет (1 604 человека).