Игорь Носов
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Скончался экс-замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов. Об этом сообщается на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
С мая 2021 года Игорь Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, до этого работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях.
Напомним, что в 2018-2020 годах он работал заместителем губернатора Нижегородской области. В его ведении находился блок министерства финансов, экономического развития и инвестиций, имущественных и земельных отношений, а также информационных технологий и связи.
Ранее занимал должность генерального директора АО "Особая экономическая зона "Иннополис". Также занимал руководящие должности в правительстве Москвы и правительстве Республики Татарстан, возглавлял Совет директоров особой экономической зоны "Алабуга".
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования родственникам и коллегам Игоря Носова.
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