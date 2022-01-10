Скончался экс-замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов Политика

Игорь Носов Фото: пресс-служба министерства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Скончался экс-замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов. Об этом сообщается на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С мая 2021 года Игорь Носов возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, до этого работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях.

Напомним, что в 2018-2020 годах он работал заместителем губернатора Нижегородской области. В его ведении находился блок министерства финансов, экономического развития и инвестиций, имущественных и земельных отношений, а также информационных технологий и связи.

Ранее занимал должность генерального директора АО "Особая экономическая зона "Иннополис". Также занимал руководящие должности в правительстве Москвы и правительстве Республики Татарстан, возглавлял Совет директоров особой экономической зоны "Алабуга".

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования родственникам и коллегам Игоря Носова.