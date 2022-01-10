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Экономика

Внешний торговый оборот Нижегородской области в 2021 году вырос на 25,5%

08 февраля 2022 19:00  [98] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области составил 9,83 млрд долларов. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, это на 25,5% больше, чем в 2020 году.

"Важно, что рост экспорта оказался даже еще более высоким. Объем поставок за рубеж вырос на 35,4% и составил более 6,6 млрд долларов. Нижегородские предприятия активно выходят на внешние рынки. Со стороны федерального правительства и региона им оказывается вся необходимая поддержка", - сказал губернатор Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, в 2021 году 79% внешней торговли региона составили страны дальнего зарубежья, которые по-прежнему являются лидерами по росту товарооборота. За счет увеличения поставок нефтепродуктов возрос экспорт в Нидерланды - на 539 млн, в Польшу – на 259 млн и Францию – на 245 млн долларов. Кроме того, увеличился экспорт в Бангладеш на 168 млн долларов.

"Несмотря на пандемию, целый ряд отраслей производства показал рост экспортных поставок. В частности, выросли поставки механического и электрического оборудований, изделий из черных металлов, древесины. Также возрос спрос на жиры и органические и химические соединения", – рассказала директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Касательно стран СНГ положительную динамику в экспортных операциях демонстрируют Беларусь - 870 млн долларов и Казахстан – около 390 млн долларов. Большую роль играют поставки в эти страны оборудования для атомных станций, пластмасс, автотранспортных средств и автокомпонентов.

"Активно развивающиеся торговые связи с ближним зарубежьем имеют огромное значение для региона. Мы также намерены и дальше наращивать поставки продукции в Азербайджан, Армению, Молдову, Абхазию, Киргизию, Таджикистан, Южную Осетию", – поделилась Ольга Гусева.

Как добавила руководитель департамента, ярким показателем поэтапного восстановления сотрудничества с зарубежными государствами в условиях пандемии является увеличение числа торговых партнеров Нижегородской области. Если в 2020 году насчитывалось 139 стран-контрагентов региона, то за прошедший год их количество возросло до 145 стран.

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Теги:
Международное сотрудничество Торговля Экспорт
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