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Бизнес

Строительство первого в России электросталеплавильного комплекса зеленой металлургии началось при поддержке банка "Открытие"

09 февраля 2022 09:14  [40] Бизнес

Фото: пресс-служба компании "Эколант"

Строительство первого в России электросталеплавильного комплекса зеленой металлургии началось при поддержке банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, компания "Эколант" приступила к этапу строительства в городе Выксе Нижегородской области первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий. На стройплощадке начали возводить здание производственного комплекса, где разместят основную технологическую линию будущего завода зеленой металлургии. Проект финансируется синдикатом с участием банка "Открытие", ВЭБ.РФ и Сбербанка. Общий бюджет проекта составляет около 150 млрд рублей.

В рамках проекта построят около 100 объектов, относящихся к восьми технологическим линиям: сталеплавильному производству и производству железа прямого восстановления, воздухоразделительной установке, водоподготовке для оборотного водоснабжения, известково-обжигательному цеху, переработке побочных продуктов, железнодорожной и автомобильной логистике, энергоснабжению. Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий и выдала положительное заключение.

В комплексе "Эколант" будет использовано оборудование российских и зарубежных производителей. Вспомогательное оборудование поставят Уральский завод тяжелого машиностроения, Троицкий крановый завод, "Теквин", "Акватэко" и др. Проектирование, изготовление и монтаж основного технологического оборудования выполняют компании Danieli (Италия) и Primetals (Австрия). Проектные работы выполняют Магнитогорский гипромез и другие отечественные компании.

В проекте комплекса заложена наиболее короткая, энергоэффективная и экологичная производственная цепочка по выпуску высококачественной стали в отечественной черной металлургии, что соответствует углеродной повестке. В технологиях "Эколанта" будут отсутствовать выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна. Поставки основного и вспомогательного оборудования запланированы на 2022-2023 годы. Запустят завод в 2025 году.

"Проект зеленой металлургии от "Эколанта" уникален, в нем предусмотрены решения, направленные на значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду – втрое снизятся выбросы углекислого газа и оксида серы в атмосферу по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства. Это произойдет благодаря внедрению на российском рынке зеленой технологии по выплавке стали из горячих металлизированных окатышей, полученных методом прямого восстановления железа. Напомню, что проект получит государственную поддержку – на его реализацию в июне 2021 года был подписан СПИК. Предприятие будет выпускать высококачественные слябы и круглую стальную заготовку в объеме до 1,8 млн т в год, запланирован серьёзный объем инвестиций", – отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

"Мы рады, что опыт привлечения проектного финансирования компанией "Эколант" оказался успешным. Переход к этапу строительства подтверждает реализацию проекта в кратчайшие сроки – это означает, что скоро в России начнется производство стали с низкой углеродоемкостью, отвечающей потребностям современного общества. Участие в этом проекте крайне важно для "Открытия", так как полностью укладывается в концепцию ответственного финансирования", – прокомментировал заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Виктор Николаев.

"Строительство электрометаллургического комплекса в Нижегородской области – один из наиболее крупных проектов, реализация которого начата в 2021 году в рамках "Фабрики проектного финансирования". Вместе с партнерами мы уже направили средства на закупку высокотехнологичного оборудования и готовимся приступить к финансированию строительно-монтажных работ на площадке. Реализация проекта идёт с опережением изначально запланированных сроков. Строительство подобных предприятий отвечает целям устойчивого развития и задаче по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу", – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

"Соглашение о финансировании строительства этого уникального комплекса мы с партнёрами подписали в Выксе в прошлом году, и вот спустя несколько месяцев на наших глазах синдицированный кредит находит материальное воплощение. Проект "Эколант" – яркий пример того, что даже в таких углеродоемких отраслях, как металлургия, могут и должны появляться зелёные предприятия. Содействие переходу к углеродной нейтральности российской экономики – один из приоритетов Сбера, поэтому мы и впредь будем оказывать максимальную поддержку зелёным проектам", – сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"За последние пятнадцать лет мы вложили в развитие компании более 6 млрд долларов США. Успешное начало строительства первого завода зеленой металлургии еще раз подтверждает наш большой опыт реализации масштабных проектов. Запуск "Эколанта" в 2025 году повысит конкурентоспособность стальной индустрии России, увеличит долю внутреннего производства высоких переделов, укрепит курс на декарбонизацию в промышленности и будет способствовать развитию экономики нашей страны в целом. Продукция из стали с низким углеродным следом для российских топливно-энергетической и транспортной отраслей будет полностью соответствовать национальной и мировой зеленой повестке", – отметил инициатор проекта, председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

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