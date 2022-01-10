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Компания "Вывоз-мусора24" в Москве - чистая работа

09 февраля 2022 08:46  [81]

Наша компания «Вывоз-мусора24» оказывает услуги по погрузке и вывозу строительного и любого другого мусора. У нас вы можете заказать и погрузку старой мебели, вывоз ТБО, бытовой техники, крупногабаритного мусора и многого другого.

В Москве вывозом мусора мы занимаемся достаточно давно. В нашем автопарке есть машины самой разной вместимости, в том числе газели и грузовики, прекрасно подходящие для подобных задач. Наши автомобили объемом от 8 до 20 кубов могут приехать к вам домой, на предприятие, в ваш офис. При необходимости мы можем выполнить загрузку транспорта и упаковку мусора в мешки.

Мы работаем круглосуточно, без выходных и праздников. Вам понравится сотрудничество с нами. Ведь наша работа – это делать вашу квартиру чистой и комфортной.

Наши услуги

У компании «Вывоз-мусора24» целый комплекс услуг. Например, у нас вы можете сделать заказ вывоза старой мебели.

Нередко после покупки новой мебели возникает вопрос, что делать со старой? В этом случае верным решением будет пригласить нашу компанию. Мы можем не только аккуратно вывезти старую мебель, но и сделать её демонтаж.

Ваша квартира будет свободной от хлама. Так что если вы переезжаете на новое место, необходимо сделать ремонт или сменить старую обстановку, услуга вывоза мебели будет актуальной. У нас есть бригады рабочих, которые легко перенесут мебель из вашей квартиры в газели или грузовики. Можем работать даже без лифта.

Помимо вывоза мусора, мы занимаемся:

  • вывозом грунта;
  • рытьем котлованов, траншей.

У нас работает команда специалистов, которая легко справится с любыми задачами. Мы работаем даже ночью.

Есть у нас и услуга вывоза строительного мусора. Остатки бетона, древесины, пластика, строительных смесей и других материалов нуждаются в утилизации на специальных полигонах. Просто так их выкинуть нельзя, последуют штрафы.

Все, что вам нужно – это выбрать удобное время для погрузки мусора и позвонить нашему менеджеру по телефону, указанному на сайте vyvoz-musora24.moscow. Мы оперативно приедем к вам и выполним сортировку, упаковку и погрузку строительных отходов в наш транспорт.

Закажите вывоз мусора «под ключ» у нас!

Преимущества компании

Мы вывозим мусор только на полигоны. На работу у нас есть необходимые разрешения и сертификаты.

Отходы, которые мы забираем, поступают на дальнейшую переработку. Так что это весомый аргумент выбрать нас, если вы беспокоитесь о защите окружающей среды.

У нас простая и понятная схема работы. После вашей заявки, мы приезжаем к вам, делаем погрузку и вывозим мусор на свалку.

Наша компания работает квалифицированно, компетентно, оперативно. С нами вы можете снять с себя груз хлопот по уборке строительных и других отходов в своей квартире, офисе, предприятии.

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