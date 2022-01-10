Глеб Никитин: "Отрасль гражданской авиации сохраняет огромное значение для миллионов людей" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем гражданской авиации.

По его словам, в следующем году мы будем отмечать большой юбилей – 100 лет со дня начала регулярных воздушных перевозок в России. Авиалиния Москва – Нижний Новгород в 1923 году стала важным символом возрождения экономики страны после долгого периода разрухи. С тех пор отечественная отрасль гражданской авиации проделала большой путь, переживала разные времена, но неизменно сохраняла огромное значение для миллионов людей. Все эти годы надежность и безопасность пассажирских авиаперевозок обеспечивали настоящие профессионалы – летчики, инженеры, бортпроводники. Весь мир удивляли наши авиастроители, создавая машины, намного опережавшие свое время.

"Сегодня их дело продолжают новые поколения. От вашего труда зависит стабильная связь между регионами России и с зарубежными странами. Пассажиры воздушных судов могут твердо рассчитывать на вашу ответственность и преданность своей профессии. Всегда в этой работе есть место подвигу. Вам удается сохранять хладнокровие в самых сложных ситуациях", - отметил Глеб Никитин.

"Восстанавливается в России и отрасль гражданской авиации, создаются новые отечественные самолеты. Это требует огромного количества компетенций, и наши специалисты с честью справляются с поставленными задачами", - говорится в поздравлении главы региона.

"Отдельно хочется в этот день поздравить всех сотрудников отрасли гражданской авиации, работающих в Нижегородской области. Вас отличают высокий профессионализм и преданность своему делу, стремление создавать новое и развивать традиционные направления. У вас большие планы, и сегодня хочется пожелать, чтобы все они воплотились в жизнь. Всем сотрудникам отрасли, вашим родным и близким - здоровья и благополучия! Пусть небо всегда будет чистым", - резюмировал губернатор.