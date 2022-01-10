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Преимущества аренды автовышек

09 февраля 2022 11:32  [84]

В некоторых жизненных случаях не обойтись без аренды телескопической вышки. Она уместна при осуществлении высотных мероприятий, присутствующих в строительном, промышленном направлении. Подобная спецтехника без труда и в кратчайшие сроки поднимает на заданную высоту необходимые агрегаты, сотрудников. Зайдя на сайт https://dana96.ru/podyemnaya-spetstekhnika/arenda-avtovyshki/, можно оформить заказ на агрегаты с поднимающейся стрелой в пределах 15-45м. В распоряжении компании Дана 96 имеются и вездеходные агрегаты.

Спектр охватываемых работ

Телескопические вышки, предлагаемые в аренду на выгодных условиях, справляются с рядом сложных мероприятий:

  • монтаж кондиционеров;
  • обустройство освещения, иллюминации праздничного формата;
  • осуществление ремонта на высотных кранах;
  • установка на высоте рекламных баннеров с вывесками;
  • проведение видео-, фотосъемки с определенной высоты.

Услуга аренды описываемой спецтехники уместна и востребована, когда предстоит разовое осуществление определенных работ. В таком случае компании нецелесообразно приобретать в личный автопарк такие машины. Их легче и быстрее заказать с внесением символической оплаты. Организация Дана 96 всегда придет на помощь, а выгоды сотрудничества вполне очевидны:

  • предоставление в аренду техники, отличающейся габаритами, общей проходимостью, высотой по стреле, грузоподъемностью;
  • быстрое оформление заказа в режиме онлайн 24/7;
  • отсутствие затрат на обслуживание и ремонт дорогостоящей техники;
  • доступная стоимость аренды;
  • интересующая и заказанная техника прибывает на указанный объект точно в срок, ею всегда управляют опытные и квалифицированные водители.

Компания Дана 96 лучше всего подходит для сотрудничества. В распоряжении присутствует огромных объемов парк с современными транспортными средствами именитых торговых марок. Для каждого конкретного случая без труда подбирается агрегат, соответствующий заявленным параметрам, требованиям.

Все машины без исключения на постоянной основе подвергаются своевременному и качественному ТО. Заявленные в аренду, они всегда пребывают в исправном положении, сопровождаются всей необходимой документацией. Что касается минимального периода по аренде, он составляет от 4 часов.

Отдельно взятые машины поднимают стрелы на 45 м, перемещая при этом большие грузы. При необходимости подбираются агрегаты, установленные на платформу, автомобильное шасси, лебедку. Имеются в наличии модели и с люльками поворотного типа, незаменимые в ограниченных пространствах.

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