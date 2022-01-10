Как правильно выбрать надежную машину для мытья посуды: советы экспертов

Посудомоечные машины пользуются спросом в 21 веке. Но важно подобрать удобную для семьи модель.

Типы посудомоечных машин

Есть два типа подобных устройств:

отдельностоящие;

частично встраиваемые (на двери снаружи есть панель управления, она полностью открыта);

встраиваемые – такие агрегаты можно скрыть среди мебели, шкафов на кухне.

Первый вариант дешевле. Для встраиваемого оборудования необходим накладной фасад на кухню. Тогда машина станет полноправной частью кухонной обстановки.

Чтобы ускорить выбор посмотрите обзор и рейтинг лучших настольных посудомоечных машин, которые можно подключить уже на готовой кухне, чтобы без проблем мыть посуду.

Размеры

Стандартная ширина техники для кухни составляет 0,45 м или 0,6 м. Это правило касается и машин для мытья посуды. 45-сантиметровые устройства признаны узкими. 60-сантиметровые агрегаты именуются «полноразмерными».

Классическая высота подобного оборудования равна 0,85 метров. Она поддаётся регулированию – хозяева просто изменяют длину ножек. Тогда встраиваемая техника устанавливается прямо под столом.

У настольных компактных машин высота не превышает 0,45 см.

Ещё один важный показатель – глубина, составляющая 0,6 м для большей части моделей.

Количество комплектов посуды

Комплект посуды – это количество предметов, которое необходимо одному пользователю, чтобы поесть один раз. Он состоит из:

салатной тарелки;

суповой глубокой тарелки;

посуды для гарнира и котлеты;

десертного блюдца;

кружки или чашки;

двух вилок;

2 ложек.

Компактные модели могут вымыть одновременно 6 комлектов, но есть модели и на 2, и для 4 комплекта.

Узкие устройства рассчитаны на девять комплектов, а широкие напольные справятся и с 12, и с пятнадцатью или шестнадцатью наборами посуды.

Количество программ

Эта характеристика связана с разновидностью и стоимостью посудомоечной машины. У стандартного крупногабаритного устройства есть минимум 4 программы. Настольные оснащают меньшим количеством функций.

Программы зависят от:

загрязнённости блюдец и чашек;

материала изготовления посуды (хрупким изделиям требуется бережное мытьё).

Основные программы всех машин для мытья посуды:

быстрый режим (при слабом загрязнении тарелок);

интенсивный цикл (при сильном загрязнении);

предварительное замачивание.

Вид сушки

Есть три варианта сушки в посудомоечных машинах:

Конденсационного типа. Основана на образовании пара и постепенном высыхании конденсата. Этот вариант стандартен для бюджетных устройств и не требует больших затрат электричества. Но посуда остаётся немного влажной. Турбосушка выполняется благодаря ТЭНам, которые нагревают воздух, и вентилятору. Тратит большое количество электроэнергии. Экономит время хозяев дома, поэтому понравится занятым пользователям. Цеолит. Это дорогой вариант сушки, но очень удобный.

В 21 веке изготовители кухонной техники создают новые технологии. Компания «Электролюкс» теперь использует в машинах для мытья посуды систему «ЭйрДрай». После мытья и ополаскивания дверца агрегата открывается, посуда проветривается.

Энергопотребление и расход воды

Есть два класса энергоэффективности посудомоечных машинок:

А, означающий предельный расход электричества 700 Ватт в час;

В, при котором расходуется 800 Ватт в час.

Но иногда разные функции предполагают разные классы эффективности машины. Так, моет посуду она с классом А, но сушит – только при классе В.

Потребление воды зависит от бренда и времени производства. Дорогие посудомоечные машины расходуют немного воды. Для старых дешёвых моделей этот показатель не превышает 20 литров, а предел новейших агрегатов и без экономии составляет 10 литров.

Уровень шума

Эта характеристика связана с видом шумоизоляции и разновидностью мотора. Большинство машин работают с шумом в 49 децибел. Но есть и варианты с аналогичным показателем в 40 децибел. Они признаны «тихими», и разница ощущается.

Такой вариант подойдёт для квартиры-студии или панельного дома, чтобы соседи не жаловались на шум.

Причём об уровне шума пишут изготовители аппарата в инструкции по эксплуатации. Громкие машины не всегда отличаются мощностью. А хорошая звукоизоляция и новейший вид двигателя обеспечат снижение шума.

Защита от протечек

Существуют 2 разновидности защиты от протечек:

Частичная. Представляет собой поддон из металла или пластмассы, оснащённый поплавком из пенопласта и мини-включателем. Если возникает протечка, и поддон наполняется водой, поплавок нажимает кнопку переключателя. Появляется сигнал о неисправности, а устройство обесточивается. Специальный насос выкачивает воду в канализацию. Для починки агрегата надо удалить всю жидкость из поддона и выяснить причину протекания. Полная («Аква-Контроль»). Это новейший тип защиты. Поддон дополняется прочным шлангом залива с клапанами электромагнитного типа с двух концов. Открытие клапанов происходит, когда машинка начинает работать. Если бак переполняется, датчик сигнализирует о неисправности. Клапаны выключаются, перекрывается связь с водопроводом. Поэтому вода не переливается.

Заключение

Чтобы подобрать хорошую посудомоечную машину, необходимо учитывать размеры кухни, количество членов семьи, бюджет будущего владельца.

Для небольшого помещения и маленького количества жильцов подойдёт настольный аппарат. А многодетному семейству потребуется напольная вместительная машинка.

Ещё необходимо изучить такие технические характеристики, как энергопотребление и защита от протекания устройства. Ведь от этого зависят безопасность хозяев и их отношения с соседями.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.