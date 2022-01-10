Как правильно выбрать надежную машину для мытья посуды: советы экспертов

Посудомоечные машины пользуются спросом в 21 веке. Но важно подобрать удобную для семьи модель.
Есть два типа подобных устройств:
Первый вариант дешевле. Для встраиваемого оборудования необходим накладной фасад на кухню. Тогда машина станет полноправной частью кухонной обстановки.
Чтобы ускорить выбор посмотрите обзор и рейтинг лучших настольных посудомоечных машин, которые можно подключить уже на готовой кухне, чтобы без проблем мыть посуду.
Стандартная ширина техники для кухни составляет 0,45 м или 0,6 м. Это правило касается и машин для мытья посуды. 45-сантиметровые устройства признаны узкими. 60-сантиметровые агрегаты именуются «полноразмерными».
Классическая высота подобного оборудования равна 0,85 метров. Она поддаётся регулированию – хозяева просто изменяют длину ножек. Тогда встраиваемая техника устанавливается прямо под столом.
У настольных компактных машин высота не превышает 0,45 см.
Ещё один важный показатель – глубина, составляющая 0,6 м для большей части моделей.
Комплект посуды – это количество предметов, которое необходимо одному пользователю, чтобы поесть один раз. Он состоит из:
Компактные модели могут вымыть одновременно 6 комлектов, но есть модели и на 2, и для 4 комплекта.
Узкие устройства рассчитаны на девять комплектов, а широкие напольные справятся и с 12, и с пятнадцатью или шестнадцатью наборами посуды.
Эта характеристика связана с разновидностью и стоимостью посудомоечной машины. У стандартного крупногабаритного устройства есть минимум 4 программы. Настольные оснащают меньшим количеством функций.
Программы зависят от:
Основные программы всех машин для мытья посуды:
Есть три варианта сушки в посудомоечных машинах:
В 21 веке изготовители кухонной техники создают новые технологии. Компания «Электролюкс» теперь использует в машинах для мытья посуды систему «ЭйрДрай». После мытья и ополаскивания дверца агрегата открывается, посуда проветривается.
Есть два класса энергоэффективности посудомоечных машинок:
Но иногда разные функции предполагают разные классы эффективности машины. Так, моет посуду она с классом А, но сушит – только при классе В.
Потребление воды зависит от бренда и времени производства. Дорогие посудомоечные машины расходуют немного воды. Для старых дешёвых моделей этот показатель не превышает 20 литров, а предел новейших агрегатов и без экономии составляет 10 литров.
Эта характеристика связана с видом шумоизоляции и разновидностью мотора. Большинство машин работают с шумом в 49 децибел. Но есть и варианты с аналогичным показателем в 40 децибел. Они признаны «тихими», и разница ощущается.
Такой вариант подойдёт для квартиры-студии или панельного дома, чтобы соседи не жаловались на шум.
Причём об уровне шума пишут изготовители аппарата в инструкции по эксплуатации. Громкие машины не всегда отличаются мощностью. А хорошая звукоизоляция и новейший вид двигателя обеспечат снижение шума.
Существуют 2 разновидности защиты от протечек:
Чтобы подобрать хорошую посудомоечную машину, необходимо учитывать размеры кухни, количество членов семьи, бюджет будущего владельца.
Для небольшого помещения и маленького количества жильцов подойдёт настольный аппарат. А многодетному семейству потребуется напольная вместительная машинка.
Ещё необходимо изучить такие технические характеристики, как энергопотребление и защита от протекания устройства. Ведь от этого зависят безопасность хозяев и их отношения с соседями.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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