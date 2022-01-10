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Общество

Психологическая клиника открылась при Университете Лобачевского

09 февраля 2022 16:42  [67] Общество

Фото: ННГУ им.Лобачевского

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В ННГУ имени Н.И. Лобачевского открылась психологическая клиника, которая стала новым структурным подразделением университета.

Как рассказали в пресс-службе ННГУ, на базе клиники медицинские психологи смогут проходить курсы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке. Также на данной площадке будут практиковаться клинические психологи, которые обучаются в специалитете и магистратуре на факультете социальных наук.

Специалисты клиники будут оказывать профессиональную психологическую помощь всем желающим.

Так, взрослые смогут получить консультации по проблемам тревожности, страхов, депрессии, панических атак; апатии и прокрастинации; внутренним конфликтам, кризисам и психологическим комплексам; проблемам общения с окружающими; острыми психологическими травмами и т.д. В клинике проводят и групповые тренинги.

Детям будет оказана психологическая помощь в случаях поведенческих нарушений, неврологических расстройств, при задержке психического развития и трудностях в общении и обучении, а также при нарушениях устной и письменной речи.

Как добавили в ННГУ, психологическую помощь семьям будут оказывать доктора и кандидаты наук с большим практическим опытом. Они проконсультируют в случаях нарушения детско-родительских отношений, при наличии зависимых и созависимых отношений, при сложностях перинатального периода.

Кроме того, добавили в университете, отдельным направлением клиники станет психодиагностика и экспертиза, в том числе с применением полиграфа.

Клиника расположена по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 25, корп. 1, 2 этаж, каб. № 6221 (регистратура). Телефон: +7(910) 798-34-40.

Записаться на консультацию также можно на сайте клиники. Услуги оказываются на платной основе.

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Теги:
Медицина и здоровье ННГУ
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