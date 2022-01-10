Проезд в общественном транспорте Дзержинска подорожает с 1 марта Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проезд в транспорте Дзержинска подорожает с 1 марта. Об этом сообщили в администрации Дзержинска.

Согласно информации, с 1 марта 2022 года в Дзержинске начнет действовать дифференцированный тариф при оплате проезда в общественном транспорте. Стоимость проезда при безналичном расчете составит 28 рублей, при оплате наличными - 30 руб. В настоящий момент стоимость проезда составляет 23 рубля в троллейбусе и 25 рублей в автобусе, цена едина при любой форме оплаты.

Повышение цен на проезд в администрации города объяснили ростом цен на топливо и электричество.

По словам первого заместителя главы Дзержинска Глеба Андреева, 65% дзержинцев оплачивают проезд транспортными или банковскими картами, поэтому введение дифференцированного тарифа является требованием времени. Кроме того, тариф на проезд в троллейбусах Дзержинска не менялся с 2017 года, в автобусах – с 2019 года.

Также Глеб Андреев отметил, что для смягчения индексации тарифа разрабатываются дополнительные льготы и скидки для пассажиров.

Так, МУП "Экспресс" вводит единый месячный проездной билет, его стоимость составит 2300 рублей. Он будет действовать на всех видах общественного транспорта, обслуживаемых муниципальным перевозчиком. Цена проездного на троллейбус вырастет с 1100 до 1350 рублей, а проездной, включающий в себя проезд на троллейбусе и автобусе, подорожает с 1320 до 1750 рублей.

Отмечается, что стоимость проездных и тарифа транспортной карты «СитиКард» для льготников, школьников и студентов в Дзержинске останется неизменной.

Ранее сообщалось, что нижегородский общественный транспорт передает информацию о нечищеных улицах в мэрию.