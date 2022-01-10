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Компания NexTouch

10 февраля 2022 11:38  [94]

Использование интерактивного оборудования делает жизнь людей более комфортной. Спрос на такие системы увеличивается в геометрической прогрессии. Российская компания NexTouch признается ведущим в стране производителем востребованного оборудования. Ее технологичная продукция находит применение как в образовательной области, так и в других сферах.

Справка о компании

Наличие собственной научной лаборатории дает компании возможность разрабатывать инновационные образовательные решения. Ее сотрудники создают уникальные IT- проекты и интерактивные комплексы. В лаборатории проводятся исследования по созданию QLED QD-LED дисплеев с использованием квантовых точек.

На предприятии осуществляется полный цикл изготовления интерактивных комплексов. На текущий момент производственные мощности позволяют выпускать ежемесячно больше 2 тыс. единиц продукции 30 разных видов устройств. На территории одного из цехов находится таможенный пункт. Это позволяет оперативно получать комплектующие из-за рубежа и осуществлять экспорт готовых изделий.

Компании принадлежат более десяти патентов в сфере технологий для людей с ограниченными возможностями и в области нанотехнологий. Развивается собственный центр молодежного творчества. Для обучающихся, клиентов и партнеров предприятие организует экскурсии по производственным площадям.

Что NexTouch производит

Ассортимент выпускаемой предприятием интерактивной продукции разнообразен и велик. В него входят:

  • полы, стены и видеостены;
  • панели, столы, киоски, экраны/витрины, доски (в том числе проекционные);
  • электронные часы и книги;
  • мобильные стойки;
  • виртуальные промоутеры;
  • устройства для противовирусного контроля;
  • настенные крепления.

Высокотехнологичные устройства предприятия адаптированы для применения во многих сферах хозяйства: для образования, магазинов, кафе, вокзалов и т. д.

Пользоваться оборудованием несложно людям с ограниченными возможностями. Благодаря встроенной индукционной петле звук с терминала без искажений передается на слуховой аппарат. Наличие электронной лупы дает возможность увеличивать изображение, что удобно для человека с плохим зрением. Зоны управления устройствами могут сдвигаться вниз, поэтому доступны для колясочников.

Компания продолжает развиваться. Постоянно проходит совершенствование уже полученной продукции и разработка новых проектов.

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