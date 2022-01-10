Использование интерактивного оборудования делает жизнь людей более комфортной. Спрос на такие системы увеличивается в геометрической прогрессии. Российская компания NexTouch признается ведущим в стране производителем востребованного оборудования. Ее технологичная продукция находит применение как в образовательной области, так и в других сферах.
Наличие собственной научной лаборатории дает компании возможность разрабатывать инновационные образовательные решения. Ее сотрудники создают уникальные IT- проекты и интерактивные комплексы. В лаборатории проводятся исследования по созданию QLED QD-LED дисплеев с использованием квантовых точек.
На предприятии осуществляется полный цикл изготовления интерактивных комплексов. На текущий момент производственные мощности позволяют выпускать ежемесячно больше 2 тыс. единиц продукции 30 разных видов устройств. На территории одного из цехов находится таможенный пункт. Это позволяет оперативно получать комплектующие из-за рубежа и осуществлять экспорт готовых изделий.
Компании принадлежат более десяти патентов в сфере технологий для людей с ограниченными возможностями и в области нанотехнологий. Развивается собственный центр молодежного творчества. Для обучающихся, клиентов и партнеров предприятие организует экскурсии по производственным площадям.
Ассортимент выпускаемой предприятием интерактивной продукции разнообразен и велик. В него входят:
Высокотехнологичные устройства предприятия адаптированы для применения во многих сферах хозяйства: для образования, магазинов, кафе, вокзалов и т. д.
Пользоваться оборудованием несложно людям с ограниченными возможностями. Благодаря встроенной индукционной петле звук с терминала без искажений передается на слуховой аппарат. Наличие электронной лупы дает возможность увеличивать изображение, что удобно для человека с плохим зрением. Зоны управления устройствами могут сдвигаться вниз, поэтому доступны для колясочников.
Компания продолжает развиваться. Постоянно проходит совершенствование уже полученной продукции и разработка новых проектов.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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