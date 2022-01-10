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Общество

Нижегородская область вошла в топ-3 по количеству заявок на премию "Молодой промышленник года"

10 февраля 2022 15:25  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область вошла в топ-3 по количеству заявок на премию "Молодой промышленник года". Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие проводится впервые и организовано Клубом молодых промышленников России при поддержке Минпромторга РФ. Всего поступило более 400 заявок из 85 регионов России.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что участие в конкурсе могут принять собственники, руководители и главные инженеры промышленных предприятий с выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей и количеством сотрудников – до 250 человек. Возраст участников не должен превышать 40 лет.

По его словам, на участие в премии подали заявки 18 нижегородских промышленников, большая часть которых участвует в нацпроекте "Производительность труда".

Председатель Клуба молодых промышленников России Антон Ковалев заявил, что участие в конкурсе дает возможность подтвердить уровень профессионализма предприятия и заявить о своем производстве на всю страну.

Победителями конкурса станут 10 участников, набравших наивысшие баллы. В жюри входят руководители институтов развития, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители промышленных кластеров и индустриальных парков, а также представители государственных и частных фондов.

Награждать самых успешных промышленников будет председатель попечительского совета Клуба, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Церемония награждения победителей премии состоится в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в июле 2022 года.

Победители получат почетные грамоты Минпромторга РФ, консультацию по мерам государственной поддержки, примут участие в рабочей встрече Клуба с Министром промышленности и торговли Российской Федерации. Также они смогут принять участие во всероссийских и международных мероприятиях Клуба и в выездных стажировках Минпромторга России "Федеральная практика".

Напомним, что нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта — обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.

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Теги:
Нацпроект
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