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Смартфон Xiaomi Redmi 10 4/64Gb

10 февраля 2022 16:15  [120]

Относительно недавно в продаже появился Редми 10 4 64 Гб и на него тут же обратили внимание покупатели. Модель качественная и недорогая. Наверное, нет такого пользователя, который бы не оценил смартфоны Xiaomi. Давайте обратим внимание на новинку и попробуем разобраться, оправдывает ли она ожидания и стоит ли покупать.

Несколько слов о дизайне

Многие потенциальные покупатели обращают внимание только на дизайн. Конечно, это неправильно и нужно внимательно изучить технические характеристики.

Но мы остановим свое внимание именно на дизайне. Смартфон большой и далеко не каждый покупатель захочет обзавестись такой новинкой. Корпус изготовлен из пластика. Матовая поверхность не собирает отпечатков и ее приятно держать в руках.

Экран большой и занимает большую часть корпуса. В центре разместилась фронтальная камера. Задняя камера разместилась на задней панели. Она большая и это не очень выгодно смотрится. Конечно, кто-то может сказать, что подобное решение уникально и даже красиво. Но тут все на любителя. Если покупатель хочет приобрести миниатюрный и аккуратный смартфон, то данная модель не для него.

А как же производительность?

Производительность данной модели сложно назвать высокой. Но, если человек не собирается устанавливать множество игры или какие-то тяжелые приложения, то ее вполне хватит.

Простые игры работают отлично и без каких-либо нареканий. Операционная система Android 11. Данная операционная система имеет свои преимущества и недостатки. Если углубиться в технические особенности, то там много интересных решений, которые заслуживают отдельного внимания.

Данная ОС новая и она будет поддерживаться еще не один год. Если человек меняет гаджеты не так часто, то данный вариант считается самым оптимальным. В течение нескольких лет будут приходить обновления, и задумываться о смене гаджета не придется.

Камера

Что касается камеры, то тут стоит обратить внимание на несколько аспектов:

  1. Производитель хоть и говорит о том, что камера отличная, огрехи есть и многие пользователи с уверенностью могут заявить, что снимки получаются не сильно качественными.
  2. Детализация хорошая и если все правильно настроить, то получаться неплохие снимки.
  3. При плохом освещении получается не очень качественные снимки.

Что касается видео, то придраться особо не к чему. Но если человек снимает видео для блога, то лучше приобрести что-то другое. Снимать на него будет не сильно комфортно.

Любители селфи могут не переживать, потому что при хорошем освещении получатся качественные снимки и не потребуется настраивать лампу.

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