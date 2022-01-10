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Общество

Нижегородцы могут подарить библиотекам книги через онлайн-покупки

10 февраля 2022 17:58  [94] Общество
Нижегородцы могут подарить библиотекам книги через онлайн-покупки

Нижегородцы могут подарить библиотекам книги через онлайн-покупки

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Детские библиотеки Нижнего Новгорода присоединились к федеральному порталу акции книгодарения.

Как сообщили в департаменте культуры городской администрации, теперь нижегородцы смогут подарить книги библиотекам онлайн.

Это возможно сделать через официальный сайт акции prk.rgdb.ru, где зарегистрировались все библиотеки Нижнего Новгорода.

На сайте можно выбрать любую библиотеку города, которой пользователь хочет подарить книгу. Книги можно выбрать из предоставленного перечня: библиотеки указали список книг, в которых нуждаются. Такой подарок точно будет востребован и принесёт радость читателям, уверены разработчики системы.

Книги можно найти и оплатить на нескольких популярных интернет-платформах и оформить курьерскую доставку в конкретную библиотеку или принести её самостоятельно.

Напомним, 14 февраля будет отмечаться Международный День книгодарения, но уже сейчас все библиотеки Нижнего Новгорода принимают книги в дар.

"Приятно заметить, что участие в акции ко дню книгодарения для многих уже стало традицией. Все чаще к ней присоединяются известные и влиятельные нижегородцы. Дарить новые книги библиотекам сегодня становится правилом хорошего тона", - отметила директор Центральной городской библиотеки Нижнего Новгорода Альбина Ахметова.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала лидером по количеству библиотек, модернизированных в рамках нацпроекта "Культура".

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Теги:
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