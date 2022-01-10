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Общество

Нижегородские кардиохирурги используют новые методы при операциях на сердце

10 февраля 2022 18:18  [78] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские кардиохирурги используют новые методы при операциях на сердце. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области. 

Согласно информации, за последний год в нижегородских медучреждениях значительно увеличилось количество операций с применением передовых жизнеспасающих методов, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях и патологиях. 

Так, в 2021 году нижегородские кардиохирурги освоили такие новые операции, как эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия при фибрялляции предсердий, дилатация ветвей легочной артерии при хронической легочной гипертензии, эндоваскулярное удаление инфицированных электродов электрокардиостимуляторов из правых отделов сердца.

Глеб Никитин заявил, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из ключевых направлений нацпроекта "Здравоохранение".

Также губернатор сообщил, что нижегородские медики не только осваивают новые направления, но и увеличивают количество проводимых операций. Каждый такой случай - спасенная жизнь. Также глава региона отметил, что в рамках национального проекта проводится переоснащение профильных медучреждений и отделений, а также закупка лекарств.

В частности, за последний количество транскатетерных протезирований клапана сердце увеличилось с 21 до 30, количество операций при острой патологии аорты увеличилось в 2 раза, с 13 до 26, а количество эндоваскулярный протезирований аорты при аневризмах с 25 до 30, в том числе данная операция впервые использовалось при остром разрыве аорты.

Главный врач специализированной кардиохирургической клинической больницы им. Б.А. Королева Антон Максимов рассказал, что все операции проводятся в "гибридной" операционной, оснащенной ангиографическим комплексом, экспертным ультразвуковым комплексом и всем оборудованием, необходимым для операций на открытом сердце. 

Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - важнейший проект нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

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Теги:
Медицина и здоровье Нацпроект
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