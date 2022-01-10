Благодарственное письмо от президента России мэру Кисловодска

Главой Кисловодска является Евгений Моисеев. Мэру было вручено благодарственное письмо от Путина – президента страны. На сайте https://news.1777.ru/80379-glava-kislovodska-poluchil-blagodarstvennoe-pismo-ot-prezidenta-rossii вы сможете подробно узнать об этом, а также ознакомиться с другими свежими новостями в удобное для вас время.

В письме президент выделил то, что градоначальник внес существенный вклад в подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года, его проведение.

Глава Кисловодска выразил признательность за высокую оценку работы команды Железноводска. Это – единственный город, где стало возможным построить два стадиона, открывшихся весной 2018 года, в апреле месяце, на радость взрослым и детям – в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу.

Футбольные поля – в полном соответствии со стандартами FIFA. Что касается территории стадионов, то здесь предусмотрены и спортивные площадки, и беговые дорожки. А еще – медпункт и конференц-зал. Также есть раздевалки. И это не маленькое и довольно таки успешное достижение для города.

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Мэр Железноводска Моисеев сделал из Железноводска самую настоящую жемчужину. Он успешно решает накопившиеся в городе действительно важные задачи. Моисеев проявил себя как супер эффективный глава уже в двух муниципалитетах региона. Это – один из наиболее популярных чиновников Ставрополья, который сам ведет несколько соцсетей. Возглавив Кисловодск, он констатировал, что муниципалитету не хватает дорог и безбарьерного общения с властями. Он ставит задачи и делает все возможное для того, чтобы их решать.

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