Глеб Никитин: "В Нижегородской области много достойных наследников славных воинских традиций" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение в день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

"День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, – особая дата в нашем календаре. Непростой XX век принес России немало испытаний, когда с оружием в руках пришлось защищать интересы страны не только на ее территории, но и за пределами. Россияне не просто выполняли свой интернациональный долг, но и проявляли лучшие человеческие качества: помогали мирным жителям, подкармливали детей, отстаивали общечеловеческие ценности. Мы знаем немало историй настоящего героизма и истинного патриотизма", - сказал он.

"В этот день мне хочется поблагодарить каждого, кто защищал Отечество за его пределами, а также почтить минутой молчания тех, кто ради этого пожертвовал своей жизнью", - добавил Глеб Никитин.

"В Нижегородской области много достойных наследников славных воинских традиций. Воины-интернационалисты стали примером настоящей мужской дружбы и активной гражданской позиции. Вы всегда поддерживали и продолжаете поддерживать друг друга, активно занимаетесь патриотической работой, участвуете в воспитании подрастающего поколения. Никто лучше вас не знает всей ценности уроков истории и выводов, которые из них нужно делать. Важно, чтобы эта память никогда не канула в прошлое. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть никогда не коснутся ваших семей невзгоды, а дома вас всегда ждут близкие и родные люди", - резюмировал глава региона.