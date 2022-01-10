Sigma Airlines: транспортные рейсы в Ливию

Сотрудники авиакомпании Sigma Airlines выполнили очередной сложный контракт на перевозку промышленного оборудования в политически нестабильный регион – Ливию. Весь груз был получен заказчиком в целости и точно в срок.

Особенности рейса

Грузовой рейс Sigma Libya был выполнен судном Ил-76ТД с регистрационным номером UP-I7645. Основную часть груза составляла мощная буровая установка, предназначенная для использования на месторождениях «лёгкой нефти» в Ливии. Рейс прошёл без задержек. Воздействие факторов нестабильной политической и экономической обстановки в стране не проявилось.

Буровая установка вписалась в объём грузового отсека самолёта практически впритык. Зазор между фюзеляжем и грузом был минимален. Чтобы не допустить соприкосновений, сотрудники компании применили для фиксации перевозимого оборудования бортовые лебёдки. Таким образом, буровая установка встала «в распорку» в фюзеляже Ил-76ТД.

Компания, выполнившая рейс

Авиакомпания Sigma Airlines зарегистрирована в Казахстане. Была основана в 2017 году. С тех пор специализируется на выполнении грузовых авиационных рейсов по всему миру. В 2019 году компания получила сертификат лётной годности в Европейском агентстве, что дало ей право на выполнение рейсов в развитые страны Европы.

Флот авиакомпании состоит из самолётов трёх типов – Ил-76 модификаций ТД и МД, Airbus A300 и Boeing 747. Последние два являются транспортными версиями распространённых пассажирских судов, первые же проектировались ещё в Советском Союзе и с тех пор завоевали репутацию очень надёжных машин. Недаром большинство рейсов Sigma Airlines по контрактам с ООН выполняется именно на этих машинах.

Услуги Sigma Airlines

Сотрудники компании готовы выполнить грузовую перевозку любой сложности и любого тоннажа – грузоподъёмность самых крупных в парке Boeing 747 составляет почти 110 тонн.

Заказать услугу можно через официальный сайт https://www.airsigma.pro/. Для этого в разделе Contacts необходимо заполнить первичную информацию – имя, телефон, адрес электронной почты. Также в графе «Сообщение» необходимо кратко объяснить цель обращения, ориентировочную дату осуществления перевозки, габариты груза, место доставки. После этого с заказчиком свяжется менеджер с целью обсудить все нюансы будущего отправления. Транспортировку груза можно будет отслеживать по спутнику через специальный партнёрский сервис.

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