Зачем ставить счетчики для воды?

Каждый из нас вынужден оплачивать коммунальные платежи. Получая квитанцию, мы обращаем внимание на все показатели. В отдельной строке указана сумма за горячую и холодную воду. За холодную воду мы платим копейки. И в этом нет ничего удивительного, потому что ее используем не так часто, как горячую.

Обычно в квартирах живут большие семьи. Есть нормативы, согласно которым мы платим деньги. Чтобы не переплачивать лишнее, устанавливают счетчики для воды https://goodmax.com.ua/ru/catalog/87-schetchiki-dlya-vody.

В квартире может быть прописано несколько человек, а проживать может только один. Так зачем переплачивать за тех, кто не проживает на территории квартиры и не использует воду?

Выгодны ли счетчики?

Счетчики горячей и холодной воды рекомендуют устанавливать сразу же после сдачи квартиры в эксплуатацию. Если жилье вторичное, то стоит проверить старые счетчики и если они не исправны, то заменить на новые. Экономия от них существенная и не заметить это нельзя.

Мы уже упоминали о том, что установка счетчиков выгодна и это уже оценили многие пользователи. Зачастую, получается так, что жильцы потребляют намного меньше воды, чем прописано в нормативах. Коммунальные службы берут фиксированную стоимость и не собираются что-то пересчитывать.

Как показывает практика, некоторые жильцы платят не только за себя, но и за людей, которые нелегально проживают в доме. К примеру, гости, которые заглянули на несколько дней.

Работает данная система просто. Усредненные норма, конечно, берут во внимание, но в процессе начисления играет роль фактическое потребление. Берутся показатели с общего счетчика и разделяют сумму на всех жильцов.

В какой-то квартире может проживать больше жильцов, чем заявлено, а где-то нет никого, потому что хозяева уехали на отдых или живут в другом месте. Но оплачивать должны все и коммунальную службу не волнует, что кто-то с этим не согласен. Пришел счет и его человек должен оплатить в строго указанный период.

Установка счетчика позволяет решить проблему, и человек будет платить только ту сумму, которая набежала. Его не будет волновать, сколько потратили соседи. Экономия большая и сразу же будет заметно, сколько хозяева переплачивали на протяжение долгого времени.

Выбирая счетчики, стоит обращать внимание на многочисленные критерии. Если не получается сделать выбор самостоятельно, то стоит обратиться за помощью к специалистам. Они помогут подобрать подходящую модель с учетом всех заявленных требований.

После покупки счетчик стоит зарегистрировать в Государственном реестре и получить соответствующий сертификат.

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