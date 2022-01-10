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Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2022 года
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Общество

Нижегородская область с 1 сентября перейдет на новую систему оплаты труда учителей

11 февраля 2022 13:14  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область с 1 сентября перейдет на новую систему оплаты труда учителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации, с 1 сентября 2022 года 6 российских регионов переходят на новую систему оплаты труда. Пилотными регионами станут: Нижегородская, Белгородская, Кировская, Ярославская, Сахалинская области и республика Мордовия. 

По словам врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максима Костенко, ключевыми пунктами нового подхода станут повышение размера ставки, что привлечет молодых специалистов в профессию, а также обоснованная дифференциация по квалификационным уровням и единый перечень выплат.

В свою очередь в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что в проекте участвуют 48 организаций Нижегородской области, из которых шесть организаций дополнительного образования, 24 организации дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательных организаций и два учреждения средне-профессионального образования.

Ранее сообщалось, что более 12 млрд рублей было выделено на повышение зарплаты бюджетников.

Напомним, что проект по введению новой системы оплаты труда учителей планируется реализовать в Нижегородской области в 2021-2023 годах.

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Теги:
Зарплата Учитель Школы
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