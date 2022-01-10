Выкуп авто

Продажа легкового автомобиля занимает от 1 дня до нескольких лет. На быструю продажу машины могут рассчитывать те автовладельцы, которые предлагают исправное, не обременённое правами третьих лиц транспортное средство. Поиск покупателей для автомобиля после ДТП, со значительным пробегом, арестованного (в залоге у банка по кредитному или лизинговому договору) усложнится. В случае, когда такую машину необходимо продать срочно, приходится обращаться в компании, предлагающие услуги выкупа авто.

Как проходит сделка

Первый шаг – поиск надёжной компании, которая предлагает выкуп авто. Выбирайте покупателя с многолетним опытом работы на авторынке. Желательно, чтобы компания имела официальный сайт и гарантировала реализацию каждой сделки в рамках правового поля.

Изучив список автомобилей, которые принимаются компанией, можно узнать предварительную стоимость выкупа. Обычно на сайте доступен онлайн-калькулятор. Он помогает быстро посчитать цену конкретного автомобиля с учётом его параметров. Чтобы добиться минимальной погрешности в расчётах, предоставьте фото машины. Если приблизительная цена устраивает продавца, последнему необходимо связаться с менеджером и договориться об удобном времени визита уполномоченного специалиста, который будет оценивать авто. Эксперт назовёт окончательную стоимость, и если она устроит владельца, можно приступать к оформлению сделки.

После подготовки всех необходимых документов оформляется сделка. Деньги сразу же передаются продавцу. Оплата осуществляется в наличной или безналичной форме. Предоставив полный пакет документов, сделку можно оформить в рамках одного рабочего дня.

Преимущества услуги

Почему стоит воспользоваться услугой по выкупу легковых машин отечественного и иностранного производства:

Продать можно автомобиль в любом состоянии, в том числе и битую (после ДТП), не на ходу, кредитную, арестованную машину. Надёжные компании покупают авто по цене, которая составляет как минимум 95% рыночной. При этом машина продаётся за 1 день, если у продавца готовы все документы. Это важно для тех, кого интересует срочная продажа авто. Транспортировкой автомобилей после продажи занимается компания. Продавцу не нужно нанимать эвакуатор. Продавец получает деньги наличными или на карту.

Что предлагает компания

Наша компания работает в рамках правового поля, поэтому все сделки реализуются легально. Продавцу предлагается цена, приближённая к рыночной. Чем лучше состояние авто, тем выше стоимость.

Мы также принимаем автомобили, которые обременены правами третьих лиц. Такая услуга особенно актуальна для тех, кому срочно необходимо продать машину, по которой не выплачен кредит. Арестованное, находящееся на штрафплощадке транспортное средство также может быть оперативно продано нашей компании.

Какие документы необходимы

Для реализации сделки необходимо подготовить полный пакет документов на авто. В перечень входит не только паспорт гражданина. Также подготовьте ПТС, свидетельство о государственной регистрации, комплект ключей.

Если на автомобиль претендуют третьи лица, список документов, необходимых для продажи, будет расширен. Так, при продаже кредитной машины придётся подготовить лизинговый или кредитный договор. Если авто арестовано, подготовьте постановление об аресте судебными приставами и приёме транспортного средства.

Если каких-либо документов нет в наличии, свяжитесь с нашим менеджером. Специалист ответит на все вопросы, касающиеся автовыкупа.