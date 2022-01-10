Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
12 февраля 2022 13:16  [68] Глеб Никитин включён в состав оргкомитета форума "Сильные идеи для нового времени – 2022"
11 февраля 2022 19:08  [649] Эксперт-мониторинг событий с 4 по 11 февраля 2022 года от АНО "Минин-центр"
11 февраля 2022 17:06  [392] Реформа МСУ направлена на повышение эффективности власти: итоги круглого стола ФоРГО
10 февраля 2022 17:20  [577] Игорь Комаров: "Важно защищать людей от необоснованного завышения цен на социально значимую продукцию"
10 февраля 2022 13:53  [1235] Александр Курдюмов опроверг склоки внутри ЛДПР из-за болезни Владимира Жириновского
10 февраля 2022 10:43  [405] Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации окружных инициатив ПФО
09 февраля 2022 16:13  [739] Владимир Жириновский госпитализирован в тяжелом состоянии
09 февраля 2022 12:28  [514] Нижегородские политики и эксперты обсудят реформу МСУ
08 февраля 2022 16:05  [1697] Скончался экс-замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов
07 февраля 2022 13:11  [614] "Единая Россия" представила первый промежуточный отчет о выполнении народной программы
Политика

Глеб Никитин включён в состав оргкомитета форума "Сильные идеи для нового времени – 2022"

12 февраля 2022 13:16  [68] Политика
Глеб Никитин включён в состав оргкомитета форума Сильные идеи для нового времени – 2022

Глеб Никитин включён в состав оргкомитета форума Сильные идеи для нового времени – 2022

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин включён в состав организационного комитета форума "Сильные идеи для нового времени – 2022". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Председателем оргкомитета стал помощник президента РФ Максим Орешкин, заместителями председателя — гендиректор Агентство стратегических инициатив Светлана Чупшева и советник президента РФ Антон Кобяков.

Форум пройдёт в несколько этапов, на первом будет организован сбор идей, предложить которые сможет каждый гражданин.

"Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года", – прокомментировал Максим Орешкин.

По словам Глеба Никитина, нижегородцы стали одними из самых активных участников первого форума, который проходил в 2020 году. Тогда было подано почти 740 предложений. Губернатор обратил внимание, что эта работа оказалось очень полезной и в масштабах региона позволила выявить ярких людей, готовых не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь.

"Нижегородцы выдвинули самые разные инициативы, которые объединяет стремление сделать лучше мир вокруг себя. Уверен, что новый форум окажется не менее полезным", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года. Было получено 15 тыс. идей. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Дидюля
Текиладжаз
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph