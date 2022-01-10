Глеб Никитин включён в состав оргкомитета форума "Сильные идеи для нового времени – 2022" Политика

Глеб Никитин включён в состав оргкомитета форума Сильные идеи для нового времени – 2022

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин включён в состав организационного комитета форума "Сильные идеи для нового времени – 2022". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Председателем оргкомитета стал помощник президента РФ Максим Орешкин, заместителями председателя — гендиректор Агентство стратегических инициатив Светлана Чупшева и советник президента РФ Антон Кобяков.

Форум пройдёт в несколько этапов, на первом будет организован сбор идей, предложить которые сможет каждый гражданин.

"Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года", – прокомментировал Максим Орешкин.

По словам Глеба Никитина, нижегородцы стали одними из самых активных участников первого форума, который проходил в 2020 году. Тогда было подано почти 740 предложений. Губернатор обратил внимание, что эта работа оказалось очень полезной и в масштабах региона позволила выявить ярких людей, готовых не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь.

"Нижегородцы выдвинули самые разные инициативы, которые объединяет стремление сделать лучше мир вокруг себя. Уверен, что новый форум окажется не менее полезным", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года. Было получено 15 тыс. идей. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.