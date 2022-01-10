Ледяной лабиринт у Нижегородской ярмарки уничтожен Происшествия

фото: https://www.instagram.com/nn_yarmarka/

Ледяной лабиринт у Нижегородской ярмарки уничтожен. Об этом сообщается в официальном аккаунте Ярмарки в Instagram.

Согласно информации, это случилось вечером 11 февраля. Некоторые стенки уничтожены и не подлежат восстановлению.

В связи с этим принято решение разобрать ледяной лабиринт, чтобы не подвергать посетителей опасности.

Напомним, планировалось, что лабиринт, как и каток у Ярмарки, будет работать до 13 марта.