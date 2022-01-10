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Зубра из Ярославля привезли в нижегородский зоопарк "Лимпопо"

13 февраля 2022 13:24  [92] Общество
Фото: nnzoo.ru

Фото: nnzoo.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Зубра из Ярославля привезли в нижегородский зоопарк "Лимпопо".

Полуторагодовалый бык по имени Ярик хорошо перенес дорогу.

Кстати, на всем пути следования зубра сопровождали ветеринары, которые контролировали его состояние, сообщили в "Лимпопо".

В настоящее время животное находится в карантинном помещении.

С аппетитом у Ярика проблем нет, животное спокойно осваивается на новом месте.

СПРАВКА:

Зубр – вид парнокопытных млекопитающих рода бизонов подсемейства бычьих семейства полорогих.

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Теги:
Животные Зоопарк
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