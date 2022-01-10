Фото: nnzoo.ru
Зубра из Ярославля привезли в нижегородский зоопарк "Лимпопо".
Полуторагодовалый бык по имени Ярик хорошо перенес дорогу.
Кстати, на всем пути следования зубра сопровождали ветеринары, которые контролировали его состояние, сообщили в "Лимпопо".
В настоящее время животное находится в карантинном помещении.
С аппетитом у Ярика проблем нет, животное спокойно осваивается на новом месте.
СПРАВКА:
Зубр – вид парнокопытных млекопитающих рода бизонов подсемейства бычьих семейства полорогих.
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