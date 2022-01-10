Выбор дизельного генератора для мини-пекарни

Существует ряд производственных предприятий, которые требуют бесперебойного подключения к электросети. Даже кратковременное отсутствие электроэнергии может завершиться серьезными убытками для организации. Кроме этого, тарифная сетка центральных поставщиков «энергии» не всегда соответствует выделенному бюджету. Решением считается монтаж автономных станций. Например, ДГУ 200 кВт https://www.brizmotors.ru/equipment/diesel/generator-200kvt/ обеспечивает бесперебойную работу, независимо от состояния сети.

Назначение

Дизель-генераторные установки предназначены для обеспечения электроэнергией организаций:

удаленных от линий электропередач;

требующих беспрерывной подачи энергии.

Таким предприятием является мини-пекарня. Удаленные объекты невозможно или нецелесообразно подключать к центральной сети. Кроме этого недопустимо даже кратковременное отключение электричества. Например, обесточивание полностью останавливает производство, нарушаются условия хранения готовой продукции.

Преимущества

Установка автономных дизельных станций популярна по ряду причин:

Независимость от работы центральной сети. Возможность использования в качестве основного или резервного источника энергии. Аварийное подключение автоматически срабатывает при обесточивании основной линии. Мобильность. При необходимости перевозится на новое место. Для удобства некоторые модели оснащаются колесным рядом. Экономичность. Затраты на монтаж и обслуживание оборудования зачастую ниже расходов на проведение отдельной линии. Компактность. ДГУ имеет небольшие размеры.

Чтобы генератор соответствовал требованиям эксплуатации, необходимо при выборе модели правильно рассчитать нагрузку.

Характеристики

Основным критерием дизельной установки является мощность. Производительности должно хватать на обеспечение электроэнергией всех подключенных потребителей. В противном случае устройство будет работать некорректно.

Для расчета показателя необходимо суммировать мощность одновременно запитанных приборов (информация указывается в паспорте изделий). К полученному результату добавить 25%. На основании итогового значения подбирается сам генератор.

Вторым по важности критерием выбора считается род подаваемого тока. Для небольших предприятий таких, как мини-пекарня, подойдет однофазный ДГУ с напряжением 220 V.

Дополнительные характеристики (наличие блока аварийного отключения, приборной панели, защитного кожуха и прочее) рассматриваются на основании условий эксплуатации.

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