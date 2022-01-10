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Общество

Утвержден состав организационного комитета форума "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году

14 февраля 2022 13:33  [96] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Утвержден состав организационного комитета форума "Сильные идеи для нового времени" в 2022 году. Об этом сообщают организаторы - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Согласно информации, председателем организационного комитета стал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместителем председателя – генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и заместителем председателя – ответственным секретарем советник президента РФ Антон Кобяков.

В состав Оргкомитета также вошли представители администрации президента Российской Федерации, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества.

Как и в 2020 году, форум пройдет в несколько этапов. Первый этап – сбор идей. "Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством – важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан", – отметил помощник президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета форума Максим Орешкин.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года. Поступило 15 тысяч идей. Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ, включенные в топ-1000 проекты – 828 идей – заручились поддержкой на региональном уровне. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.
О датах и месте проведения Форума будет объявлено дополнительно.

СПРАВКА:
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.

Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 165 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.

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