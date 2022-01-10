Нижегородская область стала пилотным регионом по реализации программы модернизации детских оздоровительных лагерей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет Федерации поддержал инициативу "Единой России" о разработке программы по восстановлению объектов детского отдыха. Она поможет ликвидировать нехватку лагерей в регионах и повысить качество детской оздоровительной кампании. Предложения по разработке программы и анализ текущей ситуации с состоянием объектов в регионах направлены в правительство.

"Эту тему поднимала неоднократно "Единая Россия", прошу, чтобы она к этому активно подключилась. Проблема стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха говорят все губернаторы. Владимир Путин также поддержал предложение организовать эту работу по восстановлению объектов детского отдыха системно. Мы должны довести до логического завершения формирование госпрограммы и дальше сопровождать по каждому субъекту", - подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Как отметила член Высшего совета "Единой России", вице-спикер Совфеда Галина Карелова, программа должна предусматривать меры по стимулированию бизнеса и его активному участию в решении проблемы нехватки детских лагерей.

Нижегородская область стала пилотным регионом в стране по реализации программы модернизации системы летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях.

Как сообщила региональный координатор партпроекта "Крепкая семья", заместитель министра образования и молодежной политики Нижегородской области Маргарита Банникова, в программу вошли 12 учреждений.

"Забота о здоровье детей, организация полезного и интересного досуга – важная государственная задача и приоритетное направление в работе партии. Востребованность и эффективность данной программы – несомненна. В регионе работает более 60 загородных оздоровительных учреждений, и каждый год в них отдыхают десятки тысяч детей. Большинство детских оздоровительных лагерей были построены еще в середине прошлого века. И, несмотря на то, что их содержанию и безопасности уделяется серьезное внимание, многие из них уже устарели и физически, и морально и требуют основательной модернизации. Инициатива партии о создании целевой программы на федеральном уровне очень важная и актуальная. Благодаря ей мы сможем повысить качество летнего отдыха, создавая современные и комфортные условия для укрепления здоровья и развития наших детей", - уверена Маргарита Банникова.

Поддержку сенаторов получила и инициатива "Единой России" о запрете на перепрофилирование детских лагерей, изменение их целевого назначения использование земельных участков, на которых они расположены. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Напомним, ранее в "Единой России" выступили за разработку программы реконструкции детских оздоровительных лагерей со сроком реализации в течение пяти лет. Как отмечали в партии, востребованность объектов детского отдыха очевидна и круглогодична, при этом у муниципалитетов не хватает средств на ремонт таких объектов.

Также на встрече с "Единой Россией" 16 ноября министр просвещения Сергей Кравцов заявил о необходимости введения моратория на перепрофилирование детских лагерей. Этот вопрос будет проработан с партией, подчеркнул глава Минпросвещения.