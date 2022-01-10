Штукатурные станции – особенности покупки и использования

Весьма функциональный аппарат - штукатурная станция, ее вы сможете приобрести в АМОТ. Агрегат применяют для отделки стен с помощью штукатурных смесей на основе гипса либо цемента. Возможно наносить штукатурку подобной станцией как снаружи помещения, так и внутри.

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Современные штукатурные станции успешно используют при разных видах отделки, при этом главным предназначением является штукатурка стен и потолков, а также откосов.

Штукатурные станции выполняют замес сухого вещества с водой и подачу готового раствора на обрабатываемую поверхность. Некоторые станции могут работать и с пастообразными материалами.

Штукатурная станция – отличная возможность для того, чтобы в разы увеличить темп, а также объем выполняемых отделочные работ, разгрузить рабочих.

Практически все штукатурные станции имеют универсальное назначение. Они способны штукатурить стены и потолок, откосы, шпатлевать и красить, наносить клеевые составы.

Выбирая штукатурную станцию, важно учитывать объем планируемых работ. Для работы на больших объектах – строительстве многоквартирных жилых комплексов или производственных помещений, стоит выбирать штукатурную машину с напряжением в триста восемьдесят вольт.

Когда клиенты – владельцы квартир или коттеджей, таунхаусов, ваша команда работает на разных строительных объектах, предпочтительнее станция на двести двадцать вольт или мультивольтажная, с возможностью переключения с двухсот двадцати на триста восемьдесят вольт.

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