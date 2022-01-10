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Бизнес

ОМК освоила производство труб с уникальным двухслойным покрытием для защиты от коррозии подземных магистральных трубопроводов

14 февраля 2022 16:50  [96] Бизнес

Фото: ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) освоила производство труб больших диаметров с уникальным двухслойным покрытием для защиты от коррозии подземных магистральных трубопроводов, сообщает пресс-служба предприятия.

Отметим, что новая для российского рынка продукцию была изготовлена по заказу компании "Транснефть" на выксунском заводе ОМК в Нижегородской области. Трубы уже поставили на объект заказчика для проведения строительных-монтажных работ и дальнейшей апробации на опытном участке нефтепровода "Куйбышев-Унеча-Мозырь-1".

Технологию нанесения инновационного покрытия на трубы в условиях завода ОМК разработали и освоили специалисты инженерно-технологического центра ОМК в Выксе совместно с "НИИ Транснефть». Новое покрытие планируют использовать как альтернативу трехслойной полиэтиленовой изоляции. Проведенные лабораторные исследования подтвердили надежность эпоксидных покрытий и их преимущества перед полиэтиленовыми. В частности, они более стойкие к УФ-излучению и повышенным температурным воздействиям (до 80ºC). Кроме этого, в России локализовано производство сырья для эпоксидных порошковых покрытий, из-за чего стоимость конечной продукции может быть более выгодной по сравнению с трубами с полиэтиленовой изоляцией.

"Многолетний зарубежный опыт подтверждает эффективность использования эпоксидных покрытий для защиты трубопроводов. Теперь в рамках нашего сотрудничества с партнерами из "Транснефти" подобные технические решения появились и в России. Завод ОМК в Выксе имеет современную линию антикоррозионных покрытий с возможностью нанесения двухслойной эпоксидной изоляции с самой высокой производительностью в стране. Мы изготовили и поставили более 6 тысяч тонн изолированных труб, до 2024 года они будут проходить апробацию на тестовом участке, с постоянным отслеживанием свойств покрытий. По результатам будет принято решение о промышленном производстве данной продукции", — отметил руководитель "ОМК ТЭК" Вадим Сахарнюк.

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Теги:
ВМЗ заводы ОМК
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